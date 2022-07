Toni Costa reconoce que le revienta leer que su hija no va a ser feliz jamás debido a su separación ¡y así responde! El bailarín español también dejó claro este jueves dentro de La casa de los famosos (Telemundo) que siempre va a estar ahí para cuando su ex Adamari López lo necesite. "El amor se transforma y ya está. Hay gente que no lo entiende", lamentó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa en La casa de los famosos | Credit: La casa de los famosos Ante la falta de todo tipo de distracciones –televisión, dispositivos móviles, internet…–, si algo les sobra a los concursantes de La casa de los famosos (Telemundo) es tiempo para hablar entre ellos. Aunque ya superaron los 60 días de convivencia –el exitoso reality show ya se encuentra en su etapa decisiva–, los temas de conversación no parecen escasear nunca. Siendo los dos papás que se separaron de sus respectivas parejas, no es de extrañar que uno de los temas más recurrentes entre Daniella Navarro y Toni Costa sea precisamente ese. "Cuando los hombres o mujeres entiendan que el bienestar del padre o la madre de tu hijo es beneficio de tu hijo se dejarán de estupideces. Yo puedo tener un millón de diferencias con el papá de mi hija –no estoy de acuerdo con él en casi nada–, pero su bienestar y su felicidad es el bienestar y la felicidad de mi hija y es la que me importa", comentó este jueves la actriz venezolana, tal y como recogieron las cámaras del canal 24 horas del reality show. Daniela Navarro Daniella Navarro | Credit: TELEMUNDO Toni reconoció que a él le revienta cuando empieza a leer comentarios en las redes sociales de personas que opinan que su hija no será feliz 'jamás' por culpa de su separación de Adamari López. "A mí me revienta cuando leo que empiezan 'no porque tú no sabes, ahora tu hija no va a ser feliz jamás porque tiene que crecer con los papás juntos en un hogar…'", señaló. "Y yo le digo: 'Si tú por tu vida no has tenido esa oportunidad de que tus papás hicieron así las cosas para que tú estés bien y que no se lo reclames a alguien, lo siento mucho de verdad. Me hubiera gustado que hubieras tenido a unos papás que hubieran luchado y pasado por encima de sus orgullos, sus egos y sus peleas y sus cosas en beneficio de ti'", agregó. Toni Costa Toni Costa | Credit: TELEMUNDO El bailarín español, quien supera los 2 millones de seguidores en la red social Instagram, dejó claro que siempre va a estar ahí para la mamá de su hija si esta lo llegara a necesitar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eso ni que decirlo. No tiene nada que ver que yo tenga pareja, que yo tenga mi felicidad por otro lado", recalcó el ex de la carismática copresentadora del programa hoy Día (Telemundo). "El amor se transforma y ya está. Hay gente que no lo entiende porque no está preparada culturalmente para vivir cosas que uno vive y entonces el problema es que quieren como implantar esa ideología. No, perdona, esa es tu manera de ver las cosas", señaló.

