"Nada se grababa y era el momento de escupir todo": Toni Costa revela que tomaban terapia en La casa de los famosos El bailarín español reveló que la producción del exitoso reality show les facilitaba cada sábado la posibilidad de hablar con un psicólogo, todo ello obviamente fuera de cámaras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Toni Costa que iniciaba en mayo la aventura de La casa de los famosos no es el mismo Toni que la semana pasada ponía punto final a su participación en el exitoso reality show de Telemundo. Como reconoció el bailarín en una reciente entrevista para el programa La mesa caliente (Telemundo), de la casa más famosa de la televisión hispana salió un Toni distinto. "Yo salí con una paz mental increíble porque tú allí tienes muchos momentos solo, tienes muchos momentos que no tienes nada de entretenimiento que te distrae para reflexionar, para escuchar también consejos", aseveró el también coreógrafo e instructor de Zumba. Probablemente parte de esa paz mental con la que salió se deba a las terapias psicológicas que tomaba la expareja de Adamari López dentro de La casa de los famosos. Como a todos los participantes, la producción del programa le facilitaba cada sábado la posibilidad de hablar con un psicólogo, todo ello obviamente fuera de cámaras. "Teníamos terapia por semana, teníamos un buen apoyo de los psicólogos cada semana si ellos lo consideraban. Era el momento en el que entraba yo al confesionario, era el momento en el que nada se grababa y era el momento de uno escupir todo", confesó el papá de Alaïa. Es por este motivo que algunos participantes, incluido Toni, 'desaparecían' durante algunas horas del canal 24 horas puesto que las terapias transcurrían en la más estricta intimidad. "Cuando acabé el show vienen los psicólogos y dice: 'Toni, ¿cómo estás? Te vemos muy bien, ¿te hace falta algo?'. Y digo 'pues no, yo estoy feliz de haber salido feliz'", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Que haya salido "feliz" y con esa "paz mental" no significa que esté dispuesto a repetir la experiencia. "¿Lo harías de nuevo?", le preguntó una de las conductoras del show. La respuesta de Toni no pudo ser más clara. "No, yo animo a todas las personas que quieran hacer este tipo de show que me hagan una llamada y yo voy a hablar con ellos primero para que se lo piensen, pero sí que es verdad que es una experiencia que hay que vivirla también, es una experiencia increíble", dijo.

