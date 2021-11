"Tiene una pierna lastimada". El 'temor' de Toni Costa a días de su esperado baile con Adamari López Las cámaras del programa hoy Día (Telemundo) se colaron en exclusiva en una de las jornadas de ensayo de la expareja a escasos días de su esperado reencuentro en la pista de Así se baila (Telemundo). "Esto va a ser un espectáculo digno de ella", avanzó Toni. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La expectación por ver de nuevo a Adamari López y a su ex Toni Costa juntos en la pista de baile a 10 años del inicio de su historia de amor en el programa ¡Mira quién baila! (Univision) crece conforme se acerca el domingo, día en el que la expareja promete darlo todo dentro de la competencia de baile de Telemundo que conduce cada semana Jacky Bracamontes. La carismática conductora puertorriqueña y el bailarín español llevan días ensayando el esperado número de baile con el que buscan sorprender este fin de semana al público. Las cámaras del programa hoy Día (Telemundo) pudieron colarse recientemente en una de las jornadas de ensayo y captaron las primeras sensaciones de ambos a escasos días de que la audiencia se siente frente a su televisor para verlos bailar como en los viejos tiempos. "¡Qué emoción! Ya hemos ensayado en la pista, hemos cuadrado más o menos los tiros de cámara y yo creo que va a salir bien", expresó una emocionada Adamari. Adamari López Adamari López y Toni Costa | Credit: hoy Día "Esto va a ser un espectáculo digno de ella, así que hemos estado trabajando muy duro para que eso ocurra", aseveró por su parte el también instructor de Zumba. Pero no todo está siendo felicidad durante las largas jornadas de ensayo. Las cámaras del programa matutino de la cadena hispana también pudieron ser testigos del temor que siente Toni de no poder cumplir con este compromiso profesional debido a su pierna lastimada. Adamari López y Toni Costa Adamari López y Toni Costa | Credit: hoy Día "Está viejita y le duele la pierna; no, mentira, tiene una pierna lastimada", compartió Adamari mientras el bailarín se encontraba sentado revisando con preocupación su pierna. "Estaba aquí tocándome la bola, esto es que lo tengo de la Zumba, siempre que bailo o lo que sea se me pone un dolor aquí que tengo miedo de que se pueda romper y ya no pueda bailar", explicó Toni, quien está a punto de superar los 2 millones de seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estamos seguros de que eso no pasará y que ambos nos podrán regalar este domingo un número de baile espectacular que pasará a formar parte de la historia de la televisión. La cita para verlo es este domingo a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo.

