Toni Costa se 'reencuentra' con su familia tras 2 meses aislado: así fue el emotivo momento ¡con noticia sorpresa incluida! El concursante de La casa de los famosos (Telemundo) pudo hablar recientemente con su madre, su hermana, su sobrina y su cuñado, quienes residen en España, a través de una videollamada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras más de 70 días aislado mientras convive con otras celebridades en La casa de los famosos (Telemundo), Toni Costa tuvo este domingo su primer contacto con el mundo exterior. El bailarín español, quien supera los 2 millones de seguidores en Instagram, pudo hablar con su familia, que reside en España, a través de una videollamada que le facilitó la producción del programa. Y el momento no pudo ser más emotivo. La primera en aparecer en pantalla fue su progenitora, Carmen. Madre e hijo no pudieron evitar romper a llorar al verse después de dos meses sin tener ningún tipo de comunicación. "¡Cuánto te extraño!", expresó entre lágrimas el ex de Adamari López al ver a su mamá en pantalla. Toni Costa Toni Costa y su madre Carmen | Credit: La casa de los famosos "Yo también", dijo visiblemente emocionada Carmen, quien a pesar de residir en España ha estado muy pendiente del concurso de su hijo. "Yo estoy todo el día con el móvil, las 24 horas", admitió. "Eres un ejemplo. Estamos superorgullosos de ti. Sabíamos lo que ibas a hacer, pero es que lo estás haciendo muy, muy, muy bien", agregó la orgullosa mamá. "¡Qué ganas tenía de verte mamá! Es muy duro no saber de vosotros, de la nena…", aseveró Toni. Una noticia para Toni Pero las sorpresas no cesaron ahí para el bailarín. Tras Carmen, también aparecieron en pantalla su hermana Lorena y su sobrina Noah, quienes tenían una gran noticia que darle. "Mira Toño", dijo Lorena a su hermano mientras señalaba la medalla que llevaba Noah sobre su cuello fruto de su reciente triunfo en el campeonato de bailes latinos en España. Toni Costa Madre, hermana y sobrina de Toni Costa | Credit: La casa de los famosos "No me esperaba menos Noah, sabes que eres una campeona, que te quiero con locura", expresó emocionado el concursante del exitoso reality show de Telemundo tras conocer que su sobrina había sido campeona de España. Toni Costa Toni Costa | Credit: La casa de los famosos Orgullosos de Toni Al igual que su madre, Lorena no dudó en expresar lo orgullosa que está de su hermano por el gran concurso que está haciendo, el cual –admitió– ha seguido con mucha atención desde España. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cada gala, que ya van por 54, estoy a las 2 de la mañana ahí esperando y lo veo hasta el final. Lo vemos todo: cómo cocinas cada mañana, cómo ordenas los almohadones, cómo duermes en esa habitación, cómo muchas veces estás pensativo y yo te hablo a veces y te digo 'Toño que estoy aquí'. Lo vemos todo", aseveró su hermana. "Estamos orgullosos y cuando salgas estamos esperando para decirte muchas cosas porque te hemos visto y además te tenemos vigilado". El cuñado de Toni, Juanjo, no tardó en unirse a la emotiva conversación. "¿Cómo estás cuñado? Se te ve muy bien", expresó Juanjo. Juanjo Juanjo, cuñado de Toni | Credit: La casa de los famosos El mensaje de Carmen "No te vengas abajo", animó Carmen a su hijo, quien está en la cuerda floja para abandonar este lunes la casa. "Tú para arriba, fuerte, sea cuando sea que tengas que salir. Y te estamos esperando con los brazos abiertos para abrazarte, besarte, reñirte, no reñirte, de todo. Va a haber de todo". "Sois mi todo y los quiero con locura. Aquí seguimos fuerte, fuerte, fuerte", finalizó Toni. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

