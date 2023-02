"Yo soy team...": Toni Costa se moja sobre La casa de los famosos 3 El bailarín español y finalista de La casa de los famosos 2 pidió el voto a través de las redes sociales para uno de los cuatro nominados de esta semana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los jueves son siempre de nominación en la casa más famosa de la televisión hispana, cuyas puertas se abrieron este miércoles para recibir a dos nuevos habitantes. Como cada semana, los concursantes decidieron anoche con sus votos qué famosos están nominados y por tanto corren el riesgo de ser eliminados el próximo lunes. En esta ocasión, la lista de nominados incluye a dos mujeres y dos hombres: los mexicanos Aleida Núñez, Pepe Gámez y Rey Grupero y la puertorriqueña Madison Anderson. Uno de ellos tendrá que abandonar la próxima semana la casa más famosa de la televisión de habla hispana. La casa de los famosos Nominados de La casa de los famosos 3 | Credit: Telemundo Los fanáticos del exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego ya han comenzado a votar por su favorito y a hacer campaña para movilizar votos. Toni Costa, quien fuera uno de los finalistas de la anterior temporada de La casa de los famosos, no dudó en mojarse y pedir el voto para uno de los nominados a través de las redes sociales. Toni Costa Toni Costa, concursante de La casa de los famosos 2 | Credit: TELEMUNDO El bailarín español y expareja de Adamari López, quien recientemente sorprendió a su hija por el día de San Valentín, se declaró públicamente 'team' de uno de los cuatro nominados. ¿De quién? Toni lo tiene claro: su favorita es la puertorriqueña Madison Anderson. "Mi gente, cómo están, por aquí Toni de La casa de los famosos y ya saben que estamos en La casa los famosos 3 y tenemos a nuestra puertorriqueña querida guapísima Madison. Yo soy team Madison. Hace poquito estaba nominada, gracias por devolverla a la casa, ella está haciendo un trabajo espectacular. Creo no, es de las personas que traen el amor, la paz, la buena convivencia a la casa y tiene que mantenerse ahí hasta el final, así que siempre apoyando a Madison", expresa el bailarín en una grabación que compartió a través de sus historias de Instagram. Madison Madison Anderson, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: Telemundo Toni Costa Credit: Instagram Toni Costa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Logrará Madison permanecer en la casa? El lunes saldremos de dudas. La casa de los famosos 3 se transmite a las 7 p. m., hora del Este.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Yo soy team...": Toni Costa se moja sobre La casa de los famosos 3

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.