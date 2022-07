Toni Costa saca su carácter en La casa de los famosos ¡y así reacciona Adamari López! La conductora puertorriqueña fue preguntada en su programa hoy Día (Telemundo) sobre la reacción que tuvo su ex en el exitoso reality show de Telemundo ¡y esta vez sí opinó! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari Adamari López; Toni Costa | Credit: hoy Día (x2) La prudencia ha sido una característica que ha definido la participación de Toni Costa en La casa de los famosos (Telemundo). Pero el bailarín español también tiene su carácter y lo saca a relucir cuando ve o escucha cosas que no le agradan. Esto precisamente fue lo que ocurrió días atrás cuando Salvador Zerboni y Nacho Casano criticaron su trabajo como coreógrafo durante la coreografía que estaba montando para las chicas de la casa. "A aquellos dos como los vuelva a escuchar los voy a mandar a la mierda, a los dos. No hay cosa que me dé más rabia que se meta gente que no sabe", expresó molesto el bailarín. La escena protagonizada por el también instructor de Zumba fue emitida este viernes en el programa matutino hoy Día (Telemundo), donde trabaja su ex Adamari López. Toni Costa Toni Costa molesto por burlas de sus compañeros | Credit: hoy Día (Telemundo) "Mientras las chicas y Toni estaban preparando la coreografía, Salvador y Nacho estaban criticando y se burlaban, algo que a Toni no le gustó nada y pues bueno sacó el carácter", contó la presentadora mexicana Stephanie Himonidis antes de dar paso al video. Adamari López hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día Como era de esperarse, todos los allí presentes querían conocer la opinión de la conductora puertorriqueña respecto a la reacción de Toni y no tardaron en preguntarle. "¿Y qué opina Adamari?", quiso saber Himonidis. Adamari López Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día "¿Estaba enojado Toni ahí?", le pregunto directamente Quique Usales. Adamari se pronuncia Aunque ha evitado comentar el concurso de su ex en el exitoso reality show de Telemundo, la presentadora esta vez no tuvo más remedio que pronunciarse. Adamari López Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: hoy Día "Pues cuando hay algo que no le gusta obviamente lo deja saber", aseveró Adamari. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando se quieren meter con cosas de su incumbencia y que los demás no saben pues claro que tiene que opinar y que decir", salió en su defensa la también actriz. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

