Toni Costa revela con qué concursantes de La casa de los famosos 2 tendrá una amistad fuera del reality El bailarín español vio muchas cosas que le sorprendieron tras su salida del exitoso reality show de Telemundo y de las que no estaba enterado. "Yo qué iba a saber que hablaban tan feo de mí a mis espaldas", dijo. "No nos pueden juzgar por algo que desconocíamos, no es justo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A punto de cumplirse una semana de su salida de La casa de los famosos 2 (Telemundo), Toni Costa decidió hacer este domingo una transmisión en vivo a través de Instagram para agradecer el apoyo incondicional de sus seguidores y responder sus preguntas y dudas acerca de su participación en el exitoso reality show de la cadena hispana. Sin pelos en la lengua, el bailarín español hizo frente a algunas de las críticas y polémicas que marcaron su concurso. Aquí están sus respuestas. ¿El llorón de la casa? Prefiero ver que me digan llorón que no me digan el agresivo o cualquier otra cosa fea. Allí, como os digo, se tienen que meter en esa casa para que sus sentimientos afloren al máximo, para que sepan lo que es estar 90 días alejado de sus hijos, su familia, su pareja, de las personas que le hacen a uno ser mejor y le llenan de vida; el no tener teléfono, no tener horarios… Ahí todos los sentimientos afloran al máximo y al 100%, entonces de alguna manera uno se sensibiliza muchísimo, en exceso, y sí a veces lloro y qué pasa, orgulloso de mostrar ese sentimiento. Me disculpé con ella de que ojalá hubiera estado un poco más cercano a ella — Toni Costa ¿Qué ocurrió al final? Después de 13 semanas en la que ya hay muy pocas personas en la casa, en la que ya viene un cúmulo de muchísimas cosas […] uno no es que pierda su esencia pero uno ya, por ejemplo, tiene ganas de salir, uno se aburre muchísimo, uno habla demasiado con toda la gente porque no hay otra cosa que hacer que hablar. Entonces yo qué iba a saber que hablaban tan feo de mí a mis espaldas […]. Yo siempre dije que en la casa es el peor lugar del mundo para confiar 100% en alguien y eso solo os lo pueden decir las 17 personas que entraron en esa casa o cualquiera que ha hecho un reality similar a este. Como os digo, allí nos quedamos con lo que cada persona nos da desde el día 1 cuando nos conocemos. Toni Costa Toni Costa | Credit: Telemundo Qué más hubiera querido yo que haberme dado cuenta de muchas cosas que nadie veíamos dentro de esa casa — Toni Costa Su relación con Ivonne Montero Con Ivonne saliendo ya me dijeron varias cosas que estaban ocurriendo que uno no ve porque uno no escucha detrás de las paredes, entonces me disculpé con ella de que ojalá hubiera estado un poco más cercano a ella y demás, pero también con Ivonne tuve unos encontronazos ahí, tuve a veces contestaciones y demás. Y bueno esto es como la vida real, con las personas tú te vas comportando conforme va creciendo esa relación, van ocurriendo cosas, entonces qué más hubiera querido yo que haberme dado cuenta de muchas cosas que nadie veíamos dentro de esa casa. Así que no nos pueden juzgar por algo que desconocíamos, no es justo. Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amistades fuera de la casa Te voy a decir con los que seguro, los otros tal vez se dé, tal vez no; seguro, seguro, seguro con Lewis [Mendoza], seguro, seguro, seguro con Nacho [Casano], seguro con Natalia [Alcocer], seguro con Ivonne [Montero], seguro con Osvaldo [Ríos], Mayeli [Alonso] también… Alguno diréis 'alguno habló mal de ti' tal y cual, bueno yo tampoco me enteré mucho y, como os digo, hay que dar también oportunidad a las personas, hay que dar. Con Niurka también. No he hablado con ella, pero sé que ella está tranquila, está bien, así que ya tengo ganas de hablar con ella.

