Toni Costa ¡de vuelta al prime time de Telemundo! Tras La casa de los famosos, el carismático y querido bailarín español participará en el nuevo show de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa | Credit: Telemundo A dos meses del fin de su aventura en la segunda edición de La casa de los famosos, Toni Costa regresa a la televisión y lo hace nuevamente de la mano de Telemundo. El bailarín español, que ganó una legión de fans a raíz de su participación en el exitoso reality show de Telemundo, volverá a dejarse ver en el prime time de la cadena hispana. Pero, ¿en qué proyecto estará participando el ex de Adamari López? Toni Costa Toni Costa | Credit: Mezcalent El también instructor de Zumba anunció la noticia este martes a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo desde su cuenta de Instagram, donde supera los 2 millones de seguidores. Toni Costa Toni Costa | Credit: TELEMUNDO Costa participará este domingo en el nuevo programa estelar de Telemundo ¿Qué dicen los famosos?, donde dos equipos de celebridades se enfrentan cada semana en una divertida competencia mientras tratan de descubrir las respuestas más populares a preguntas sobre la vida cotidiana planteadas a 100 personas que fueron previamente encuestadas. No lo hará solo. Tres excompañeros de la casa más famosa de la televisión hispana, entre ellos la ganadora de su edición, Ivonne Montero, lo acompañarán en el show. "Muy atentos este domingo a ¿Qué dicen los famosos? por Telemundo", compartió el bailarín. "Estuve con Ivonne [Montero], con Mayeli [Alonso], con Brenda [Zambrano] en el equipo de La casa de los famosos 2 y vamos contra La casa de los famosos 1, que estuvo Pablo Montero, Manelyk, Gisella [Aboumrad] e Uriel [del Toro]. Uriel es con el que me toca a mí ir al pulsador. Ya les contaré cómo me fue. Me fue bien y no tan bien". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En palabras de su conductor, Rodrigo Vidal, ¿Qué dicen los famosos? "es un gran show lleno de alegría, de risas, de sorpresas para que se regalen una horita a la semana, los domingos, se relajen, cenen en familia y la pasen increíble con este formato donde van a ver a sus famosos compitiendo entre ellos, haciéndose bolas, equivocándose y también pasándola sensacional, justo lo que queremos con nuestra audiencia. Eso es lo que más nos importa". El programa se transmite los domingos a las 7 p. m., hora del Este.

