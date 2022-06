Toni Costa está en el punto de mira de sus compañeros en La casa de los famosos (Telemundo). Con una casa claramente dividida en dos grupos antagónicos entre sí –Laura Bozzo, Daniella Navarro, Salvador Zerboni y Rafael Nieves en un bando y el resto en otro–, la aparente tibieza del bailarín español a la hora de posicionarse en un grupo no está siendo muy bien recibida por los integrantes de su 'cuarto': Lewis Mendoza, Nacho Casano, Juan Vidal, Natalia Alcocer, Ivonne Montero y Osvaldo Ríos, quienes este domingo no dudaron en confrontarlo y poner en duda su lealtad y empatía hacia ellos luego de ver que también 'coquetea' con el otro grupo.

"La guerra [entre los dos grupos] viene de mucho antes, cosa que yo no estaba partidario, y si por eso me vais a crucificar pues mira allá vosotros, lo siento mucho. Yo no tengo por qué unirme a una guerra que yo no he provocado. Yo no he provocado esa guerra. Yo puedo ver las cosas y puedo juzgarlas, puedo meter puntos a Rafa por aplaudir de repente cuando se reían de Niurka[…] , yo eso puedo juzgarlo perfectamente. Pero esto viene de mucho antes. De la noche a la mañana yo no puedo decir 'pues a tomar por culo todo lo que he yo creado con el resto de habitantes porque así también queréis vosotros'", se defendió el también instructor de Zumba ante los señalamientos de los integrantes de su grupo. "De la noche a la mañana no me puedo sentir yo como en la misma guerra que tenéis vosotros porque no he tenido ese proceso como lo habéis tenido".

"¿Lo que le dijeron y le hicieron a Ivonne no te hace estar en una guerra? ¿Lo que le hicieron y hacen a Natalia no te hace estar en guerra […]?", no tardó en confrontarlo Nacho.

Nacho Casano Nacho Casano | Credit: La casa de los famosos

"Es mi manera de ser, si no la compartís o la respetáis de verdad que lo siento en el alma", expresó Toni. "Vosotros habláis muchísimo desde hace un montón de tiempo, habéis conectado de una manera que yo no lo puedo conectar de la noche a la mañana…", dejó claro.

Pero las palabras del bailarín seguían sin terminar de convencer a Nacho.

"Lo llamo empatía y es la empatía de lo que me pasó a mí la primera semana, le fue pasando a Juan, después le fue pasando a Ivonne, le fue pasando a Lewis, le pasó a Natalia y le pasó a Osvaldo… Se llama empatía", dijo con énfasis el actor de origen argentino.

"¿Y sentís que yo no hago empatía con vosotros? ¿Que no conecto con vosotros? ¿Que no os trato bien, que no os trato con cariño, que no os quiero?", volvió a tomar la palabra Toni.

"¿Sabes cómo nos llamamos? Lealtad", prosiguió Nacho.

"¿Y yo soy una mierda entonces?", preguntó Toni.

Toni Costa Toni Costa | Credit: La casa de los famosos

"Yo no entré aquí con la idea de hacer grupos y de hacer ahí como el batallón para el otro lado. No. Yo simplemente he fluido, he vivido esta experiencia. Yo soy de llevarme bien con todo el mundo. Hay gente que no me cae tan bien obviamente y gente que me cae superbien, gente que sé que fuera vamos a ser amigos, gente que fuera me va a dar igual verlos que no verlos, yo lo sé. A lo que voy Nacho es que lo siento si no tengo el compromiso que esperáis hoy por hoy, no sé qué va a pasar mañana ni la semana que viene, no lo sé. Yo entiendo vuestro punto… Yo entiendo también que os preguntáis si ahora mismo somos aquí 5 personas no es justo que Toni quede excluido de ese ataque del otro cuarto para acá porque no es justo, o sea a mí me estáis obligando a que de alguna manera elija porque si no lo hago [estoy con ellos]", argumentó el bailarín.

"Si no nos eliges a nosotros estás con ellos. O estamos o no estamos", espetó Lewis.

Lewis Mendoza Lewis Mendoza | Credit: La casa de los famosos

Toni: ¿Por qué?

Lewis: Porque así hay que estar.

Toni: ¿Porque tú lo dices? ¿Porque tú pones tus reglas de aquí del cuarto?

Lewis: ¿Nosotros no dimos la palabra?

Toni: Sí. ¿Y yo he dicho acaso que no la voy a cumplir?

"Lo que quieren es que yo me comprometa tanto con el grupo para hacerles a ellos saber [al otro grupo] que yo soy un blanco más como lo son aquí el resto para que también a mí me tiren y yo no lo veo justo porque mi comportamiento y mi manera de tratar a todo el mundo ha sido más o menos por igual. Tengo gente que conecto más, que conecto menos, pero no entiendo por qué yo tengo que ponerme en una diana cuando eso viene solo… Si es que tiene que venir. Yo os puedo entender perfectamente vuestro punto, pero a su vez hay maneras de hacer las cosas que a mí no me gustan y que no las comparto… A mí el hecho de encerrarme, arrinconarme, chismear, insultar de la manera de poner motes…. No va conmigo", les dejó claro el bailarín.