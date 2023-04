Toni Costa y panelista de ¡Siéntese quien pueda! tienen una diferencia de opiniones en el show sobre el amor "Nunca es tarde para volver a enamorarse", fue la frase que encendió el debate en el programa de UniMas que conduce regularmente Julián Gil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Toni Costa Toni Costa; Álex Rodríguez | Credit: Instagram ¡Siéntese quien pueda! Toni Costa no para. El que fuera concursante de la segunda temporada del exitoso reality show La casa de los famosos (Telemundo) tiene por delante una apretada agenda con su tour de MasterClass de Zumba, está por regresar al teatro con una comedia romántica en Puerto Rico y, entre medias, se da también el tiempo para dejarse ver en la televisión. El ex de Adamari López estuvo este martes como invitado especial en el programa ¡Siéntese quien pueda!, que UniMas transmite de lunes a viernes a las 7 p. m., hora del Este. "Hoy en ¡Siéntese quien pueda! recibimos al guapísimo bailarín Toni Costa, quien con su talento y sabrosura llenará de alegría nuestro set. ¡No te lo puedes perder!", se anunció desde el perfil de Instagram del show que conduce regularmente el actor Julián Gil. El papá de Alaïa estará toda esta semana participando en el programa comentando junto a sus panelistas los temas de actualidad más candentes del mundo del espectáculo. Ya en su primer día, Toni tuvo un choque de opiniones con el periodista español Álex Rodríguez, quien no estaba de acuerdo con la frase "nunca es tarde para volver a enamorarse". "Pero producción, vamos a ver, quién pone esto aquí 'nunca es tarde para volver a enamorarse'. Por favor, claro que es tarde. Imagínense Toni a dos viejitos ahí haciendo cosas de adolescentes, que si besito por aquí, por favor, no sean ridículos", expresó con vehemencia el panelista. Álex Rodríguez Álex Rodríguez, panelista de ¡Siéntese quien pueda! (UniMas) | Credit: ¡Siéntese quien pueda! Toni, sin embargo, no compartía su punto de vista y así se lo hizo saber. Toni: Nunca es tarde para amar porque yo te puedo decir que eso es cierto, nunca es tarde. Álex: Sí, que tienes 60 años ahora… Toni: No, pero he tenido mis relaciones y cuando una se acaba te tienes que dar otra oportunidad. Álex: Pero Toni tú sabes perfectamente que uno se enamora cuando tiene 18 años, cuando tiene 25 años… Toni Costa Toni Costa y Álex Rodríguez discuten en ¡Siéntese quien pueda! (UniMas) | Credit: ¡Siéntese quien pueda! Toni: El amor se transforma y es diferente como lo ves con 15 que como lo ves con 30. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Álex: Se transforma en algo de interés. Al final uno cuando ya madura ya deja de sentir lo mismo que sentía antes con el corazón… Toni: Está claro que hablas por tu experiencia me imagino…

