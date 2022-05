Toni Costa habló de su historia de amor con Adamari López en La casa de los famosos: mira lo que dijo A menos de 24 horas de su entrada en el reality show de Telemundo, el bailarín español contó a uno de sus compañeros cómo se dio su historia de amor con la madre de su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López; Toni Costa | Credit: Instagram; La casa de los famosos Toni Costa evitó mencionar el nombre de su ex Adamari López en su video de presentación el pasado martes 10 de mayo durante el estreno de la segunda temporada de La casa de los famosos (Telemundo); pero, como es lógico ya que formó parte de una etapa muy importante de su vida, el bailarín de origen español no ha tardado ni 24 horas en hacer alusión a la carismática presentadora puertorriqueña dentro de la casa más famosa de la televisión hispana. En una amena conversación que mantuvo el miércoles con uno de sus compañeros, el actor mexicano Eduardo Rodríguez, el también instructor de Zumba contó cómo inició su historia de amor con la copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) y madre de su hija Alaïa. "El coreógrafo Poty [Castillo] vino para el de Miami [refiriéndose a ¡Mira quién baila!], el mismo formato, misma productora y todo. Y el siguiente año me llevó de ayudante, de bailarín principal y entonces yo conocí ahí a Adamari, fue cuando ya nos juntamos, tuvimos una hija, 10 años [y] hace un año que nos separamos", relató Costa a su compañero en el reality show. Adamari López Adamari López y Toni Costa en el año 2015 | Credit: Mezcalent "Yo venía a bailar, a hacer mi trabajo y para España, por tres años; pero ya el primero pasó eso y así es la vida, vine por trabajo [y] me quedé por amor", agregó el ex de Adamari. ¿Por qué dejó de bailar en MQB? Toni, quien cuenta con 2 millones de seguidores solo en Instagram, también reveló al actor mexicano por qué dejó de ejercer como bailarín en ¡Mira quién baila! de Univision. Toni Costa Toni Costa es concursante de La casa de los famosos 2 | Credit: TELEMUNDO "Las dos últimas [temporadas] en Univision ya me pusieron de coach mentor porque dije que yo ya no quería bailar. Ya son muchas horas, es muy duro y uno también tiene como que ir en otra posición. Yo estaba como cohost y coach mentor de las estrellas. Yo llegaba y les corregía cuatro cositas y luego en el show los entrevistaba y hacía algunas cápsulas, aunque claro siempre tengo aunque sea que bailar una vez en algún opening, pero es normal", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La gente solo quiere verme bailar, ¿por qué? No voy a bailar eternamente. Ya no tengo 21 cuando llegué, tengo 38 años. Si tengo que ponerme me pongo, pero ya no como mi profesión, sino como alguna vez", aseveró Toni, quien mantiene actualmente un noviazgo con Evelyn Beltrán.

