EXCLUSIVA Toni Costa habla sobre su ausencia en la nueva temporada de Mira quién baila Desde su debut en 2011, el bailarín español ha formado parte de todas las temporadas de la exitosa competencia de baile, salvo la del 2012 y 2018. "Las puertas de mi corazón y trabajo están siempre abiertas para cuando quieran contar conmigo". Toni Costa Toni Costa | Credit: Fotógrafo Reinaldo Medina @reinaldomedinaphotography Bailarín, coreógrafo, actor, conductor… Toni Costa es uno de los rostros más queridos del medio artístico y la televisión hispana. Su reciente participación en La casa de los famosos 2 hizo crecer exponencialmente su popularidad, llevándolo a ganar una legión de fans a los que logró conquistar con la nobleza, el carisma y la sensibilidad que demostró en el reality show de Telemundo. En medio del exitoso tour de MasterClass de Zumba que está llevando a cabo por diferentes ciudades de Estados Unidos con llenos totales, Costa habla con People en Español sobre su ausencia en la nueva temporada de Mira quién baila, competencia de la que venía formado parte desde 2011, y de los nuevos proyectos que tiene en puertas. Toni, a muchos les ha llamado la atención que este año no estarás en Mira quién baila, ¿a qué se debe? Es un tema sinceramente que desconozco, ellos saben perfectamente mi disposición para formar parte de MQB siempre que ellos así lo consideren, las puertas de mi corazón y trabajo están siempre abiertas para cuando quieran contar conmigo. Todo en esta vida pasa por algo así que no me lo tomo a mal, ni mucho menos, es porque en esta ocasión así debía ser y se respeta siempre la decisión que tomaron. Siempre estaré enormemente agradecido a Univision por todas las oportunidades y sobre todo al público por el apoyo que me demuestran día a día — Toni Costa Toni Costa Toni Costa | Credit: Fotógrafo Reinaldo Medina @reinaldomedinaphotography ¿Te hubiera gustado participar en la nueva temporada? Obviamente ya que llevo 15 temporadas involucrado con este show entre las participaciones de España y USA; de esas 15, 13 fueron como bailarín y coreógrafo, y los dos últimos años como co-host, mentor/coach. Por lo tanto siempre es una satisfacción personal y profesional estar en este show que me ha dado tanto, que le debo tanto y que me abrió las puertas para poder trabajar en USA y que los televidentes conozcan mi trabajo y mi persona. Todo en esta vida pasa por algo así que no me lo tomo a mal, ni mucho menos, es porque en esta ocasión así debía ser y se respeta siempre la decisión que tomaron — Toni Costa Mucha gente quería verte en MQB y no ha dejado de pedirte insistentemente a través de las redes, ¿cómo te sientes al ver el cariño tan grande que te tiene el público? Como siempre, maravillado con el apoyo y cariño de todas la personas que a través de las redes sociales, en persona en mis clases o incluso por la calle me dejan saber su deseo de verme en MQB. Siempre estaré enormemente agradecido a Univision por todas las oportunidades y sobre todo al público por el apoyo que me demuestran día a día, los adoro. Toni Costa Toni Costa | Credit: Fotógrafo Reinaldo Medina @reinaldomedinaphotography ¿Qué mensaje le darías a toda esa gente que quería verte de nuevo en MQB? Lo primero gracias por sus buenos deseos, pero sobre todo que se disfruten mucho el show, que no se lo pierdan y que cada domingo se reúnan en familia para disfrutar del baile, del arte y del entretenimiento que te ofrece MQB con su calidad de baile, coreografías y diferentes ritmos. Yo seguiré bailando como siempre y llevando mi baile a todos ustedes, la vida da muchas vueltas y en este mundo del entretenimiento todo puede pasar. Pronto les sorprenderé con proyectos de teatro que me tienen muy ilusionado y por ahí vienen dos sueños que cumpliré en el ámbito personal, ya se enterarán (ríe). — Toni Costa Tu participación en La casa de los famosos 2 sin duda marcó un antes y un después en tu carrera, ¿cuál esperas o te gustaría que fuera tu siguiente paso a dar dentro de la televisión? Siempre estoy preparado para dar lo mejor de mí en cada proyecto que quieren contar conmigo, me lo disfruto mucho, la conducción me gusta mucho, la comedia, todo lo relacionado con el baile me apasiona ya sea de host, mentor, coach, juez. El mundo de la televisión es mágico y te aporta experiencias realmente satisfactorias en tu vida y tu carrera. Toni Costa Toni Costa | Credit: Fotógrafo Leo Sánchez @leosanchez_photo ¿Hay algún proyecto en puertas o algo que esté ya en conversaciones? Actualmente, como ya saben las personas que me siguen, estoy llevando a cabo mi tour de MasterClass de Zumba por muchas ciudades de USA y Latinoamérica dándome la oportunidad de llevar salud, diversión y baile al público. Pronto les sorprenderé con proyectos de teatro que me tienen muy ilusionado y por ahí vienen dos sueños que cumpliré en el ámbito personal, ya se enterarán (ríe). Este domingo por lo pronto te veremos concursando en ¿Qué dicen los famosos? ¿Qué tal la experiencia? Muy divertida. Agradecido con la cadena Telemundo por la nueva oportunidad que me dieron de poder estar ahí en este show tan entretenido. Toni Costa Toni Costa | Credit: Fotógrafo Leo Sánchez @leosanchez_photo En el programa te reencuentras con algunos de tus compañeros de La casa de los famosos, ¿cómo fue el reencuentro? Siempre es agradable reencontrarte con las personas que de alguna manera fueron tu familia por 91 días. La pasamos muy bien y aprovechamos para crear memorias con fotos y vídeos. No se lo pierdan para que vean las respuestas que damos y cómo nos fue. ¿Qué dicen los famosos? se transmite este domingo a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

