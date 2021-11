Toni Costa da un adelanto de su esperado número de baile junto a Adamari López en Así se baila La carismática conductora puertorriqueña y el bailarín español se reencontrarán este domingo en la pista de baile del programa de Telemundo que conduce Jacky Bracamontes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Inicia la cuenta atrás para poder ser testigos de uno de los momentos televisivos más esperados de la temporada. En apenas unos días, concretamente el próximo domingo 28 de noviembre, Adamari López y su expareja Toni Costa volverán a apoderarse de la pista de baile en el horario de máxima audiencia de la televisión hispana, en esta ocasión a través del programa Así se baila (Telemundo), con un número de baile muy especial que promete hacer historia como en su día lo hizo el famoso tango que dio inicio hace justo una década a su bella historia de amor. "Así fue como nos conocimos y yo creo que así puede ser un buen cierre para nosotros", comentó la carismática conductora puertorriqueña anoche durante la undécima gala de la competencia de baile que conduce cada semana la presentadora mexicana Jacky Bracamontes. Los papás de Alaïa, quienes anunciaron oficialmente el fin de su relación de pareja hace justo medio año, se encuentran desde hace varios días ensayando su esperado número de baile. Toni Costa Adamari López Toni Costa; Adamari López | Credit: Mezcalent; Instagram hoy Día Consciente de la enorme expectación que genera el hecho de que ambos vuelvan a bailar juntos –ahora como expareja–, justo cuando se cumple medio año de su separación, el también instructor de Zumba quiso dar este lunes un pequeño adelanto a modo de aperitivo a través de las redes sociales sobre lo que podremos ver el domingo en la pista de baile de Así se baila. Se trata de una imagen que Toni publicó esta mañana en sus historias de Instagram, donde está a punto de superar los 2 millones de seguidores, en la que el bailarín y la conductora aparecen de lo más concentrados ensayando la coreografía que ejecutarán el domingo en el programa. Toni Costa Toni Costa y Adamari López ensayando su número de baile | Credit: Instagram Toni Costa Costa acompañó la esperada instantánea de una cuenta atrás en la que se especifican los días, horas y minutos que faltan para que todos podamos disfrutar de su actuación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque muchos podrían pensar que su reencuentro en la pista de baile de Así se baila podría obedecer a una decisión de la producción en un intento por aumentar el rating del programa, Adamari ya se encargó de dejar claro que fue una decisión que salió únicamente de ella. "Esto lo pedí yo a la producción, ellos me están complaciendo", aclaró.

