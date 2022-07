Toni Costa destapa una de las cláusulas que incluía el contrato que firmó para participar en La casa de los famosos El bailarín español se lo contó este martes a dos de sus compañeros, quienes no parecían estar muy enterados de que algo así podía suceder si Telemundo lo decidiera. ¿De qué se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos entra en su etapa decisiva. Tras la reciente eliminación de Rafael Nieves, ya solo quedan 9 famosos luchando por el premio final: Daniella Navarro, Salvador Zerboni, Laura Bozzo, Toni Costa, Ivonne Montero, Juan Vidal, Nacho Casano, Lewis Mendoza y Natalia Alcocer. Uno de ellos se convertirá dentro de pocas semanas en el ganador o ganadora de la segunda temporada del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. "Ya vamos para la novena semana de 13", comentó Toni Costa en una conversación que mantuvo este martes en el jardín de la casa con Juan Vidal y Daniella Navarro. Toni Costa Toni Costa, Daniella Navarro y Juan Vidal en La casa de los famosos 2 | Credit: La casa de los famosos Pero si la cadena hispana lo quisiera el reality show podría superar las 13 semanas. Así lo reveló el bailarín español para sorpresa de sus compañeros, quienes no parecían estar muy enterados de la cláusula que incluía el contrato que firmaron en su día sobre este asunto. La casa de los famosos Daniella Navarro y Toni Costa en La casa de los famosos 2 | Credit: La casa de los famosos "En el contrato ponía que se podía alargar si querían, si se pone buena la cosa lo alargan", dio a conocer la expareja de la carismática presentadora puertorriqueña Adamari López. "Estás loco", no tardó en reaccionar Navarro. "No, no jodas", agregó por su parte Vidal. A lo que Toni reiteró: "Sí, se puede alargar si ellos lo consideran". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque ha tenido mucho éxito, hasta el momento no parece que Telemundo tenga intenciones de alargar el que es con diferencia su programa más visto actualmente. Pero todo puede suceder. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

