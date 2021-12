Teresa Rodríguez anuncia su salida del programa Aquí y ahora: "Se cierra un ciclo" La periodista se despidió de los espectadores junto a su amigo y compañero Jorge Ramos presentando a su lado una vez más, por ahora la última, el Noticiero de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los rostros más queridos y respetados de la televisión hispana, por eso su más reciente anuncio ha dejado a los espectadores algo desolados. La periodista Teresa Rodríguez se despedía este viernes tanto en sus redes sociales como en pleno directo desde el Noticiero Univision de su aventura delante de las cámaras en la cadena en la que arrancó hace 4 décadas. La conductora de Aquí y ahora desde el año 2000 se convertía en la invitada especial del programa de Jorge Ramos para dar las noticias por última vez, al menos por ahora, junto a su compañero del alma. "Gracias mi querido Jorge Ramos por invitarme a hacer el Noticiero Univisión contigo. Fue un honor y una noche llena de emociones. Se cierra un círculo. Recuerdo que fui yo quien te di la bienvenida cuando comenzamos el Noticiero SIN y ahora te toco a ti despedirte de mi… o más bien, darme un hasta pronto", escribió la conductora en su perfil de Instagram. Por su parte, Jorge también quiso dedicarle unas bonitas palabras a su colega de tantos años con quien ha vivido infinitas aventuras en esta apasionada profesión que es el periodismo. "Con Teresa Rodríguez. Este fue su último noticiero hoy en Univision. Fue en 1982 la primera mujer en un noticiero nacional en EEUU. Es leyenda y pionera. Ella me dio la mano y me ayudó cuando comencé hace 35 años. Hoy me tocó acompañarla a decir adiós (o más bien, hasta pronto)", escribió el comunicador. Teresa se baja también del barco de Aquí y ahora, el programa especial semanal de noticias y reportajes de la cadena que lleva conduciendo desde hace más de 20 años. Su más reciente compañera en el mismo, Ilia Calderón, le compartió este emotivo mensaje. "Te despides del programa pero no de Univision. Ha sido un honor trabajar contigo y un privilegio que me llames tu amiga. La silla del noticiero que ocupaste cuando te convertiste en la primera hispana presentadora de noticias, siempre llevará tu sello. Gracias por abrirnos el camino. No fue fácil y no es fácil, pero estamos juntas en las luchas y en las conquistas", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Teresa deja este programa insigne para asumir un nuevo rol en Univision. "Se convertirá en la portavoz de una nueva iniciativa de la compañía que se enfocará en celebrar las contribuciones de los hispanos en Estados Unidos, así como en otros proyectos. Los detalles se anunciarán a principios del 2022", lee el comunicado de la cadena. Teresa Rodríguez Teresa Rodríguez | Credit: Cortesía de Univision Esta primera dama de la televisión se unió a Univision por primera vez en 1982 para presentar las noticias. Fue pionera en lo suyo al convertirse en el primer rostro femenino en hacerlo a nivel nacional en Estados Unidos. La ganadora de 15 premios Emmy abrió camino a los periodistas hispanos que vieron en ella toda una inspiración y un ejemplo a seguir. Acaba una etapa pero comienza otra, una en la que con su profesionalidad y entrega brillará y hará brillar la cultura latina, como siempre ha hecho. Gracias, querida Teresa, por el excepcional legado que dejas y por todo lo bonito que aún está por llegar.

