Televisa y Univision se fusionan: los detalles de la histórica transacción Ambas empresas combinarán sus activos en materia de contenidos para crear "el grupo mediático de habla hispana más relevante del mundo". Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Grupo Televisa S.A.B. (Televisa) y Univision Holdings Inc. (Univision) anunciaron este martes la finalización de un acuerdo para combinar los activos de Televisa -en la parte de contenidos- con Univision en una transacción histórica que tiene como resultado la creación del grupo mediático de habla hispana "más grande y relevante del mundo": Televisa-Univision. Televisa-Univision, la nueva empresa combinada, "crea el líder mundial de medios en español con la mayor videoteca de contenido propio, además de capacidad sin par de producción para impulsar sus importantes plataformas de televisión, medios digitales y streaming", informan ambas empresas a través de un comunicado de prensa que se difundió el martes. La librería de contenidos que suman Televisa y Univision abarcará más de 300 mil horas de programación, convirtiéndose en el depositario más grande de contenidos y propiedad intelectual en español del planeta. A esto se suma la capacidad de producción de Televisa que en 2020 produjo más de 86 mil horas de contenidos de entretenimiento, deporte, noticieros y eventos especiales. Univision y Televisa Univision y Televisa | Credit: Cortesía Televisa además aportará sus cuatro canales de señal abierta, sus 27 canales de televisión pagada y estaciones, su estudio cinematográfico Videocine y servicio de subscripción Blim TV de video on demand (SVOD) y la marca Televisa. La Compañía se beneficiará, además, de los activos de Univision, que incluyen las cadenas de señal abierta Univision y UniMás, nueve cadenas de cable en español, 61 estaciones de televisión y 58 estaciones de radio en importantes mercados hispanos en Estados Unidos y Puerto Rico, y prominentes activos digitales, entre ellos el recién lanzado PrendeTV, su servicio de streaming de video on demand con publicidad (AVOD). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta combinación estratégica genera un valor significativo para los accionistas de ambas empresas y nos permitirá llegar de manera más eficiente a todas las audiencias de habla hispana con más de nuestra programación", dijo Emilio Azcárraga, Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Televisa. "Juntos, Televisa-Univision pueden buscar de manera más agresiva la innovación y el crecimiento a través de plataformas digitales, a medida que la industria continúa evolucionando. Nuestros nuevos inversionistas Softbank Latin America Fund, Google y The Raine Group están igualmente entusiasmados con las oportunidades que presenta esta combinación." "Esta combinación transformadora une la más destacada cadena al servicio de las audiencias hispanohablantes en Estados Unidos con la principal plataforma de medios en México, propulsada por el más potente creador de contenido en español del mundo", dijo por su parte Wade Davis, director general de Univision. "Televisa-Univision surgirá como la compañía líder en el mundo de medios múltiples en español, con una posición única para aprovechar la gran oportunidad del mercado de hispanohablantes en todo el mundo". Se tiene previsto que la operación se complete en 2021, sujeto a las usuales condiciones de cierre, lo que incluye recibir aprobación de entidades normativas en Estados Unidos y México, y de los accionistas de Televisa. La junta directiva de Televisa y la de Univision ya han aprobado la combinación.

