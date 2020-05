Televisa reduce el sueldo de sus estrellas La crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus hace mella en la empresa mexicana. Presentadores como Andrea Legarreta y actores como Sebastián Rulli y Angelique Boyer se verán afectados por esta medida. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La crisis económica derivada de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 está causando importantes estragos económicos en todas las industrias, incluida, por supuesto, la del mundo del entretenimiento. Para paliar esta situación, las diferentes cadenas de televisión han comenzado a implementar medidas que pasan por reducir el sueldo a sus trabajadores. Este parece ser el caso de Televisa, cuyos artistas exclusivos verían reducidos sus sueldos entre un 15 y un 20%, según dio a conocer el periodista Álex Kaffie a través de El heraldo de México. "Los empleados mejor pagados de Televisa verán reducidos sus boyantes sueldos debido, repito, a la difícil situación financiera por la que pasa la compañía", informó el periodista. De acuerdo a esta información, conductores como Galilea Montijo y Andrea Legarreta y actores como José Ron y Angelique Boyer se verían afectados por la medida. Image zoom Angelique Boyer, artista exclusiva de Televisa Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien confirmó parte de la información dada por Kaffie, Legarreta especificó a través de las redes sociales que esta medida no fue una orden sino una propuesta que hizo la empresa a sus empleados con el fin de poder solventar la crisis económica que está generando la pandemia. "Lo de descontar el porcentaje del suelo fue una propuesta más que una orden en donde una mayoría accedió", puntualizó la reconocida presentadora mexicana en Instagram. Image zoom Andrea Legarreta, artista exclusiva de Televisa Mezcalent La también actriz de exitosas telenovelas de Televisa como Alcanzar una estrella y ¡Vivan los niños! dejó claro que ella no tuvo ningún problema en aceptar la medida. "En mi caso accedí de todo corazón y les pedí que ese porcentaje fuera para evitar recorte de personal. Distinta la información, ¿verdad?", compartió Legarreta luego de que el periodista asegurara que una compañera de Galilea Montijo de Hoy había protestado cuando la avisaron.

