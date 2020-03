Televisa detecta dos casos positivos de coronavirus entre sus trabajadores La empresa mexicana difundió este martes de manera interna un comunicado entre sus colaboradores en el que informa que se han identificado dos casos positivos de coronavirus en Televisa San Ángel. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El coronavirus Covid-19 llegó a Televisa San Ángel, el enorme centro de producción de telenovelas y programas que tiene Grupo Televisa en la Ciudad de México. La empresa mexicana informó este martes a través de un comunicado que difundió de manera interna entre sus colaboradores, y del que se hicieron eco diferentes diarios del país como El Universal, que se detectaron dos casos positivos en sus instalaciones. “Para nosotros es vital informarles que, a día de hoy, se han identificado dos casos positivos en Televisa San Ángel que ya se encuentran en cuarentena. Asimismo, la gente que tuvo contacto directo con ellos están en su domicilio siguiendo el protocolo respectivo, monitoreados por la Coordinación Médica”, reza el documento que hizo llegar Grupo Televisa. En el comunicado la empresa se compromete a seguir salvaguardando la seguridad de sus trabajadores por lo que informa de que sus ubicaciones y oficinas ‘continuarán siguiendo los procedimientos recomendados para garantizar que todas las prácticas de la empresa cumplan con la última guía en términos de prevención y control”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN “Nuestro servicio médico está en contacto permanente con todas las áreas de Grupo Televisa para poder atender a cualquier colaborador que presente sintomatología. Estas medidas están encaminadas a mitigar los riesgos, proteger a los colaboradores y garantizar la continuidad de nuestras operaciones”, detalle el texto que se filtró a través de las redes sociales. Asimismo, Grupo Televisa alentó a sus colaboradores a mantenerse al pendiente de todas las actualizaciones que estarán emitiendo desde los medios de comunicación interna. “En las siguientes horas compartiremos medidas adicionales tanto para nuestros colaboradores, como para nuestras audiencias y clientes”, concluye el comunicado. En el texto no se revelan los nombres de las personas que contrajeron el Covid-19. Advertisement

Televisa detecta dos casos positivos de coronavirus entre sus trabajadores

