¿Qué ha sucedido con Carlos Calderón en Sin rollo? La ausencia del conductor mexicano en el popular segmento del programa matutino Despierta América (Univision) no ha pasado desapercibida a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Calderón Carlos Calderón en Despierta América | Credit: Instagram Carlos Calderón Carlos Calderón reconoció a mediados de julio a través de las redes sociales que estaba pasando "por una situación extremadamente dolorosa", esto luego de que su separación de la madre de su hijo, envuelta en un escándalo y cruce de acusaciones, lo pusiera en el punto de mira. "Estoy pasando por una situación extremadamente dolorosa. Por respeto, no hablaré de la mamá de mi hijo. Estamos trabajando por el mejor futuro para él", llegó a escribir en Instagram. Estas se han convertido hasta la fecha, y ya han transcurrido casi dos meses, en las únicas declaraciones que ha hecho el conductor mexicano sobre el tema. A pesar de lo vivido en el terreno personal, Calderón no ha dejado de cumplir con sus compromisos profesionales como copresentador de Despierta América, donde cada mañana lleva junto a Karla Martínez, Alan Tacher, Francisca, Raúl González y compañía información y entretenimiento a miles de hogares hispanos que sintonizan Univision para iniciar sus mañanas. Su ausencia en Sin rollo El conductor, sin embargo, ha dejado de liderar la mesa de debate de Sin rollo, el segmento de Despierta América que aborda los temas de actualidad más polémicos del momento. Su ausencia no ha pasado desapercibida en las redes sociales, donde muchos televidentes no han dejado de expresar lo mucho que lo extrañan y la falta que hace en el espacio. Francisca Francisca en Sin rollo en lugar de Carlos Calderón | Credit: Instagram Despierta América "Carlos te extrañamos en Sin rollo", o "Carlitos regresa pronto", se puede leer entre los numerosos comentarios que han inundado las publicaciones del programa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos, incluso, han pedido directamente a la producción del programa que lo regresen. "Desde que él no está ya no es lo mismo", reconoció una televidente. "Por favor queremos de regreso a Carlitos en la sección de Sin rollo", comentó otra persona. ¿Será que el programa escuchará sus peticiones?

