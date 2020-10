Close

En 2011, con el estreno del programa Pequeños gigantes, un grupo de talentosos y carismáticos niños se apoderaron cada domingo durante varias semanas de los hogares del público hispano para diversión de toda la familia. Entre esos pequeños artistas que se robaron el corazón de la audiencia se encontraba una niña de apenas 6 años llamada Montserrat García, quien con su particular imitación de 'Teresa', el mítico personaje que interpretó Angelique Boyer, conquistó a todos. Hoy, la inolvidable 'Telesa' está convertida en una joven de 15 años que sigue soñando con dedicarse al mundo de la interpretación mientras cursa sus estudios de secundaria. Image zoom Montse, antes y ahora Mezcalent; Instagram Montse "Telesa yo creo que es alguien que está en mi corazón, que siempre recordaré toda la vida y le agradezco por todo lo que me ha ayudado en la carrera y pues Montse ahora sigue creciendo y mejorando cada día", expresó el año pasado en una entrevista para el canal Quiero TV. La ahora adolescente recuerda con mucho cariño su participación en el exitoso programa de Televisa, donde cada semana divertía al público con sus singulares ocurrencias. Image zoom Montse a sus 15 años Instagram Montse "Yo estaba a los 6 años en primero de primaria […], teníamos maestros especiales en la casa de Pequeños gigantes, nos daban algunas clases dependiendo de los grupos", rememoró. Aunque le gustaría seguir vinculada al mundo de la interpretación, ya sea en televisión, cine o teatro, Montse tiene claro que también quiere estudiar una carrera universitaria. Image zoom Montse en la actualidad Instagram Montse "Quiero estudiar mercadotecnia, pero además me encantaría seguir con teatro, seguir en televisión, incluso un día cine", contó la joven en la citada entrevista.

