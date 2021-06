¿Cuáles son las telenovelas y teleseries favoritas de los latinos? Estas son las 3 producciones de televisión del momento preferidas de nuestros seguidores. ¿Cuál es la tuya? Por Andrés Rubiano Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hay producciones de la televisión que sin duda dejan huella en nuestra memoria y que son recordadas a través de los años. Hoy en día, la variedad de telenovelas y teleseries que existen son ilimitadas, por ello, le pedimos ayuda a nuestros seguidores para saber cuáles son sus producciones favoritas del momento. A través de la cuenta de Instagram de People en Español, realizamos una encuesta entre nuestros millones de seguidores para que votaran por sus telenovelas o teleseries preferidas y aquí te compartimos los nombres de aquellas 3 producciones más populares del momento. ¿Cuál es la tuya? La suerte de Loli Esta producción de la cadena Telemundo se ha convertido en uno de los éxitos rotundos más recientes de la televisión en español de Estados Unidos y así lo ratificaron nuestros seguidores, quienes la eligieron como una de las producciones más vistas de la actualidad. Además de su entretenida historia protagonizada por Silvia Navarro, la telenovela cuenta con un reparto de lujo que tiene nombres como los de Jacqueline Bracamontes, Osvaldo Benavides, Gaby Espino, Carlos Ponce y Christian Chávez. Otro de los grandes llamativos de La suerte de Loli incluyen a los invitados de lujo que hacen apariciones especiales en algunos de los capítulos de la producción. Paulina Rubio, Lupillo Rivera, Luis Coronel, Manuel Turizo y Alberto Cortez fueron algunas de las estrellas del entretenimiento que se hicieron presentes con sus cameos. La reina del Flow 2 La segunda parte de esta producción de la cadena colombiana Caracol Televisión fue una de las que más votos recibió de parte de nuestros seguidores en Instagram. Luego de que la primera temporada de La reina del Flow se transformara en todo un fenómeno internacional tras su lanzamiento en Netflix, los seguidores de esta historia tuvieron que esperar más de un año por la llegada de la segunda temporada, ya que su producción se vio interrumpida por la emergencia de salud mundial del 2020. La reina del Flow, protagonizada por la actriz colombiana Carolina Ramírez, es una historia con mucho sabor latino, ya que la historia se desenvuelve alrededor del mundo del reguetón. Desengaños, amor y muy buena música hacen de esta serie la combinación perfecta. Enamorandonos USA El amor es el principal protagonista de esta serie del canal UniMás, ya que hombres y mujeres llegan esperando el flechazo de Cupido que les permita conocer a la pareja ideal para ellos. Diferencias en los orígenes, edades y personalidades de los participantes hacen que cada capítulo tenga momentos inesperados y divertidos. La exreina mexicana Ana Patricia Gámez y el presentador chileno Rafael Araneda son los encargados de la conducción de este entretenido show. Otros favoritos La telenovela turca La hija del embajador, el melodrama Buscando a Frida (Telemundo) y la quinta temporada de la competencia Exatlón Estados Unidos (Telemundo), fueron otras de las producciones de televisión favoritas de nuestros seguidores y que también recibieron un sinnúmero de votos en nuestra encuesta.

