Telemundo vence a Univision con el estreno de Top Chef VIP La competencia de cocina que conduce Carmen Villalobos debutó este martes en la pantalla de Telemundo por la puerta grande. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos Carmen Villalobos; concursantes Top Chef VIP | Credit: Telemundo Top Chef VIP debutó en Telemundo por la puerta grande. La competencia de cocina que conduce la actriz y presentadora colombiana Carmen Villalobos aterrizó este martes en la pantalla de la cadena hispana con un grupo de 16 famosos dispuestos a poner a prueba sus habilidades en la cocina y conquistar el paladar de tres estrictos jueces, Antonio de Livier, Adria Marina Montaño y Juan Manuel Barrientos, quienes estarán juzgando su desempeño en la cocina reto tras reto. El reality promedió durante su primer episodio 1,113,000 televidentes (P2+), de acuerdo a Nielsen, convirtiéndose en el programa más visto de su franja horaria frente a las ficciones de Univision, La rosa de Guadalupe y La mexicana y el güero, que no alcanzaron el millón de televidentes. Top Chef VIP Concursantes de Top Chef VIP | Credit: Telemundo Top Chef VIP: 1,113,000 (P2+) La rosa de Guadalupe: 870 mil (P2+) La mexicana y el güero: 879 mil (P2+) El estreno de Top Chef VIP se quedó también a muy pocos televidentes de convertirse en el programa más visto de todo el prime time hispano, lugar que fue ocupado por el melodrama mexicano La herencia: un legado de amor, que Univision transmite a las 9 p. m., hora del Este. Top 3 1.La herencia (Univision): 1,197,000 (P2+) 2.Top Chef VIP (Telemundo): 1,113,000 (P2+) 3.Mujer de nadie (Univision): 915 mil (P2+) Supera al estreno de La casa de los famosos 2 Asimismo el debut de Top Chef VIP logró seducir a un mayor número de televidentes que el estreno de la segunda edición de La casa de los famosos, que promedió en su día 1,081,000 televidentes (P2+). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con episodios de dos horas llenos de adrenalina, drama y sorpresas, Top Chef VIP presenta a un grupo de 16 famosos que entran a la cocina más exigente de la televisión mundial para poner a prueba sus habilidades y conquistar el paladar de los tres chefs que juzgarán su desempeño y esfuerzo a la hora de cocinar. Cada uno de estos famosos aporta un toque de creatividad, sazón y hasta una pizca de drama en su travesía para lograr ganar el codiciado título y los $100.000 en efectivo en esta épica competencia para toda la familia, incluyendo a: Graciela Beltrán, Chiky Bombom, Luis Coronel, Aída Cuevas, Cristina Eustace, Marlene Favela, Lambda García, Héctor Suárez Gomís, Mauricio Islas, Scarlet Ortiz, Horacio Pancheri, Jennifer Peña, Gregorio Pernía, Zuleyka Rivera, Ferdinando Valencia y Rodrigo Vidal. Top Chef VIP se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

