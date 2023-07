¡Sorpresa! Telemundo une de nuevo a pareja de La casa de los famosos en su nuevo reality show, Los 50 A una semana de su estreno, se destapó una de las grandes sorpresas del nuevo reality show que Telemundo estrena el próximo martes 18 de julio a las 7 p. m., hora del Este. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los 50 Los 50, nuevo reality show de Telemundo | Credit: Telemundo Cincuenta celebridades vivirán en una lujosa hacienda desconectadas del mundo exterior mientras se enfrentan a despiadados desafíos dirigidos por un excéntrico personaje, El León, en el nuevo reality show de Telemundo, Los 50, que aterriza el próximo martes 18 de julio en el prime time de la televisión hispana. Entre las decenas de concursantes que ya han sido confirmados –aún faltan nombres por destaparse– se encuentran varios exparticipantes de La casa de los famosos, como Dania Méndez, Salvador Zerboni, 'El Potro', 'Rey Grupero' y Nicky Chávez. Lo que no se había revelado hasta ahora es que la ambiciosa competencia contará con una pareja que nació entre las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana... Los 50 Credit: TELEMUNDO Hablamos de Julia Gama y Rafael Nieves, quienes fueron concursantes de la segunda temporada de La casa de los famosos. El nombre de la modelo brasileña se destapó a finales de junio. La participación del actor mexicano no se confirmó hasta este martes. Julia Gama Rafael Nieves Left: Julia Gama | Credit: Instagram Julia Gama Right: Rafael Nieves | Credit: Instagram Rafael Nieves "¡Al fin se los puedo confirmar!", escribió Rafael desde su cuenta de Instagram. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "Ojalá Julia y tú lleguen juntos a la final", "Rafalia juntos otra vez" o "Me encanta que vas a estar junto con tu amor Julia", fueron algunos de los cientos de comentarios que no tardaron en invadir su publicación. Una historia de amor que late con fuerza Aunque han surgido varias parejas en las diferentes temporadas de La casa de los famosos, Julia y Rafael son los únicos que han logrado que su amor triunfe fuera del exitoso reality show, esto luego de que Daniella Navarro y Nacho Casano terminaran recientemente su noviazgo. Julia Gama Rafael Nieves y Julia Gama | Credit: Instagram Rafael Nieves SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Somos el ejemplo de que un amor de reality sí se puede dar verdadero", dijo el actor. "Obviamente yo no pensaba salir de novio y nos fuimos conociendo, fuimos conviviendo y nos enamoramos y hasta hoy seguimos. Entonces es algo sin planearse, orgánico". Rafael Nieves y Julia Gama Rafael Nieves y Julia Gama | Credit: Instagram Rafael Nieves Los exhabitantes de La casa de los famosos ya cumplieron 1 año juntos. ¿Y el anillo pa cuando?, se preguntan muchos. "No hay prisa. Todavía tenemos tiempo. Tenemos que enfocarnos ahorita en nuestros siguientes proyectos. Y el anillo se va a dar pronto, cuando menos lo esperen", aseveró Rafael en una entrevista para el canal de YouTube Famosos sin censura.

