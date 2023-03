Telemundo se hace eco de crítica contra Despierta América Uno de los programas de la cadena comentó este jueves lo sucedido con el show matutino de Univision que conducen Francisca, Karla Martínez, Alan Tacher y compañía. Mira el video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Despierta América Despierta América (Univision); En casa con Telemundo (Telemundo) | Credit: Facebook Despierta América; Instagram En casa con Telemundo No es nada habitual que Telemundo contribuya a dar a conocer o difundir una noticia que atañe a la competencia, Univision. Ni viceversa. Pero siempre hay excepciones, como sucedió este jueves. La cadena se hizo eco ayer en uno de sus programas, En casa con Telemundo, de la crítica que hizo el cantante Ricardo Montaner contra Despierta América (Univision) por difundir unas imágenes de su nieta Índigo en las que se puede ver parcialmente el rostro de la menor. "¡[Eso] no es ético ..! Ustedes no son un programa de chismes , ¿o si? Nosotros los Montaner cuidamos a nuestros niñitos del ojo publico, solo por protección, vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo mas protegidos posible", llegó a escribir Montaner desde sus redes sociales. Conductores Despierta América Conductores Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Despierta América Aunque evitaron mencionar el nombre del programa por obvias razones, desde el show que presentan Carlos Adyan, Andrea Meza y Aleyda Ortiz sí se comentó lo sucedido. La importancia que le dieron a la noticia fue tal que la convirtieron en 'el plato fuerte' del día. En casa con Telemundo Conductores de En casa con Telemundo junto a Jacky Bracamontes | Credit: Instagram En casa con Telemundo Esto fue lo que comentó su conductor al respecto: Carlos Adyan Carlos Adyan, conductor de En casa con Telemundo | Credit: Instagram Carlos Adyan "Eva Luna y Camilo están evitando a toda costa que le tomen fotografías a Índigo, pero un medio publicó algunas y hasta un video de Índigo, y Ricardo Montaner se descargó en su contra por difundir estas imágenes y les dice que eso no es ético", informó Adyan. Mira el video: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En casa con Telemundo se transmite a las 2 p. m., hora del Este, por Telemundo.

