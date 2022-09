Telemundo no podrá estrenar este lunes Exatlón debido a los "graves daños" que causó el huracán Fiona en su infraestructura Debido a este imprevisto, la cadena ha tenido que preparar una programación especial para la semana del 26 de septiembre en el horario de 7 a 9 p. m., hora del Este. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El estreno de la nueva temporada de Exatlón Estados Unidos tendrá que esperar. El impacto que causó el paso del huracán Fiona por República Dominicana, país en el que se desarrolla la competencia deportiva más feroz del planeta, ha obligado a la cadena a retrasar su inicio, que estaba programado para este lunes 26 de septiembre a las 7 p. m., hora del Este. "Debido al impacto del huracán Fiona en República Dominicana y para preservar la seguridad de nuestros competidores, equipo de producción y empleados, el estreno de la nueva temporada de Exatlón Estados Unidos ha sido pospuesto hasta el lunes, 3 de octubre de 2022", informó Telemundo. "Estamos felices de que nuestra familia Exatlón se encuentre bien y segura, y extendemos nuestra más sincera solidaridad a la comunidad local, que ha sido nuestro aliado durante tantos años, deseándoles una pronta recuperación de los daños causados por la tormenta". Su conductor, Frederik Oldenburg, compartió un video a través de las redes sociales en el que muestra algunos de los destrozos que causó el huracán en la infraestructura del reality show. "El paso del huracán por República Dominicana y también por Puerto Rico ha dejado graves daños en la infraestructura de nuestro reality show", dio a conocer el comunicador venezolano. "Nos vamos a levantar, vamos a seguir trabajando para ustedes. No tengan la menor duda". Este imprevisto ha llevado a la cadena a tener que preparar una programación especial para la semana del 26 de septiembre en el horario que iba a ocupar el regreso de Exatlón. Así quedará su programación: Lunes, 26 de septiembre: Llega la gran final de Top Chef VIP luego de siete semanas de intensa competencia en las que 16 famosos pusieron a prueba sus habilidades en la cocina. La conductora Carmen Villalobos y los chefs jurado cerrarán con broche de oro la competencia cuando se corone al campeón o campeona con el codiciado título de Top Chef VIP y los $100.000 del premio final. Top Chef VIP Concursantes de Top Chef VIP | Credit: Telemundo Martes, 27 de septiembre: Cine Especial presenta Peppermint, un thriller de acción que cuenta la historia de una madre que despierta de un coma después de que su esposo y su hija mueren en un brutal ataque contra la familia. Miércoles, 28 de septiembre: Cine Especial presenta Overboard, la famosa comedia romántica con Eugenio Derbez y Eva Longoria sobre un millonario mexicano egoísta y caprichoso que despide a una madre soltera y sin recursos. Poco después, pierde la memoria al caer por la borda de su yate y ella logra vengarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jueves, 29 de septiembre: Los Premios Billboard de la Música Latina inician la noche con el especial de la Alfombra Roja, donde desfilarán decenas de estrellas previo a la ceremonia de premiación más prestigiosa de la música latina. Viernes, 30 de septiembre: Al rojo vivo presenta una edición especial dedicada a los Premios Billboard de la Música Latina y los últimos momentos de reconstrucción, preparación y resurgimiento de las arenas de Exatlón Estados Unidos que estarán listas antes de su tan esperado estreno el 3 de octubre.

