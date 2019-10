Telemundo responde al anuncio de la Dra. Ana María Polo La cadena envió esta declaración oficial sobre el futuro del exitoso programa Caso Cerrado luego de que la abogada y presentadora anunciara que el próximo año abandona la televisión. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras casi dos décadas al frente del exitoso programa de televisión Caso Cerrado (Telemundo), la Dra. Ana María Polo sorprendió a todos al anunciar recientemente que el próximo año abandona la televisión para perseguir nuevas metas profesionales, que incluyen el cine. “Este es mi último año en televisión”, aseguró la abogada de 60 años en entrevista a la agencia The Associated Press. “Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”. El anuncio que hizo la también presentadora de televisión sembró en muchos la duda de qué va a pasar con Caso cerrado ahora que Ana María declaró que ya no quiere seguir haciendo televisión abierta. Con el objetivo de arrojar un poco de luz sobre este asunto, People en Español se puso en contacto con Telemundo, cadena que transmite desde 2001 el exitoso programa de televisión, y este fue la breve declaración oficial que nos enviaron en la que, sin ser demasiado claros, confirman que el espacio seguirá formando parte de su programación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Caso Cerrado sigue siendo parte de la programación de la cadena Telemundo y se seguirá emitiendo como parte de su programación, incluyendo las ediciones que se transmiten en más de 21 países a través de America Latina”, reza el citado comunicado de la cadena. Si bien Telemundo no especifica si habrá una nueva edición de Caso Cerrado en 2020, de acuerdo al diario La opinión, que cita como fuente a la propia cadena, el programa se mantendrá con la Dra. Ana María Polo en 2020, por lo que en principio no parece que vaya a haber ninguna cancelación. De más está decir que esta versión contrasta fuertemente con las declaraciones dadas por la presentadora, quien dejó claro que no quiere seguir haciendo televisión abierta y que este es su último año en televisión. Advertisement EDIT POST

