Una mansión exótica, 50 famosos... Telemundo ya promociona su nuevo reality show Aunque no especificó si se trataba de este reality show, Daniella Navarro reveló recientemente que tanto Nacho Casano como ella "fuimos invitados al reality show que va a empezar en Telemundo". "La cadena se portó espectacular en la negociación, pero...". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los 50 Los 50, nuevo reality show de Telemundo | Credit: TELEMUNDO Los reality shows seguirán teniendo gran protagonismo en la programación estelar de Telemundo durante la temporada 2023-24. Aunque aún quedan varios meses para que finalice la segunda edición de la competencia culinaria Top Chef VIP que conduce la actriz colombiana Carmen Villalobos, la cadena hispana ya comenzó a promocionar la que será su nueva gran apuesta estelar en materia de realities. Se trata de Los 50, una novedosa competencia en la que cincuenta estrellas vivirán juntas en una mansión exótica mientras compiten entre sí en un juego implacable e impredecible. "Un misterioso león y 50 famosos en un desafío nunca antes visto. Descubre por qué este juego es más de lo que parece", anuncia la cadena en el primer video promocional. En este reality show los famosos se enfrentarán a los desafíos planteados por un maestro de juego enmascarado al mismo tiempo que deberán hacer alianzas y desarrollar estrategias para evitar la eliminación. Los 50 Los 50, nuevo reality show de Telemundo | Credit: TELEMUNDO En cada juego participarán con la esperanza de agregar dinero al gran premio que puede sumar hasta $400.000. Al final, solo un jugador se llevará el premio y, por primera vez en Telemundo, un seguidor del programa también ganará una parte del premio en efectivo. ¿Quiénes participarán? Telemundo no ha confirmado aún quiénes serán las celebridades que concursarán en esta competencia, pero se sabe que la cadena ha contactado con diferentes exhabitantes de su reality show estrella, La casa de los famosos, para que formen parte de esta nueva aventura televisiva. Aunque no especificó de qué reality show se trataba, Daniella Navarro dio a conocer recientemente en una transmisión en vivo en Instagram que Telemundo la buscó tanto a ella como a su novio Nacho Casano para formar parte de su nuevo programa de telerrealidad. Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Patricia Grateron/Había una vez una foto "Efectivamente el señor Casano y mi persona fuimos invitados al reality show que va a empezar en la cadena Telemundo", informó la exhabitante de La casa de los famosos 2. La actriz venezolana se vio, sin embargo, obligada a declinar la invitación por motivos médicos. "La cadena se portó espectacular en negociación, en todo. Todo fue muy bien de parte de la cadena, pero yo médicamente, aunque ellos pusieron que iban a adaptarse a mis cosas médicas de salud, mi doctor no aprobó la parte médica y se opuso un no rotundo donde mi mánager Daniel Ferrer dijo 'está primero tu salud Daniella y no estás lista'", explicó Navarro. "Me iba a arriesgar a entrar a un reality show donde no podía estar al 100". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz reconoció que le parecía interesante entrar con Nacho como pareja a un reality en el que "van a estar muchas personas que sabemos que le tiemblan las piernitas cuando nos ven". Pero "mi estado de salud nos hizo retirarnos del show".

