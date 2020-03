Televisión en tiempos de coronavirus: así se 'blinda' Telemundo ante la pandemia del COVID-19 La cadena de habla hispana ha implementado una serie de medidas de prevención para proteger la salud de sus empleados al mismo tiempo que sigue cumpliendo con su responsabilidad de informar a sus audiencias. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Telemundo Center, el enorme centro de producción multimedia que la cadena inauguró hace aproximadamente dos años en Miami y que reúne todas las áreas de contenido de la empresa, es lo más parecido que existe en estos días a una ciudad fantasma. De los cientos de trabajadores que operaban cada día en sus instalaciones, tan solo una pequeña parte –la imprescindible para poder sacar al aire los programas– continúa desplazándose a la sede central de la cadena para cumplir con sus labores de trabajo. El resto lo hace desde sus casas. “En Telemundo tenemos una responsabilidad con nuestras audiencias de mantenerlas constantemente informadas con las últimas noticias, particularmente en momentos difíciles como estos. Sin embargo, nuestra principal prioridad es el bienestar y salud de nuestros empleados”, comparte a People en Español Alfredo Richard, su Vicepresidente Ejecutivo de Comunicaciones Corporativas. “Al igual que el resto de NBCUniversal, muchos empleados están trabajando desde sus casas para limitar el número de personas en las oficinas y estudios”, informa. Esta es, no obstante, solo una de las múltiples medidas de precaución que ha tomado Telemundo para proteger a sus empleados frente a la imparable propagación del nuevo coronavirus COVID-19. La cadena ha implementado también “medidas extensivas de distanciamiento social en las oficinas y estudios, además de medidas proactivas para asegurar los más altos niveles de saneamiento”. “Los shows en vivo se están llevando a cabo con solamente un grupo esencial de trabajo, y como se puede ver al aire, muchos de los presentadores están trabajando desde sus casas o mantienen su distancia con otros dentro del set”, detalla Richard. Este es el caso de Suelta la sopa, que como medida de contingencia ante la crisis del COVID-19 redujo a la mitad la plantilla que opera normalmente en el estudio. Desde la semana pasada, el programa que presenta Jorge Bernal está dividido en dos equipos, de modo que uno trabaja desde la casa y otro desde el edificio de Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Asimismo, Telemundo está siguiendo “las recomendaciones preventivas dictadas por el gobierno y la CDC que sugieren que cualquier persona que esté enferma o haya estado en la proximidad de alguien que efectiva o potencialmente haya contraído el virus se ponga en auto cuarentena”. Así sucedió con la presentadora de Un nuevo día, Stephanie ‘Chiquibaby’ Himonidis, quien tras regresar de un viaje por Europa permaneció 14 días en cuarentena en su casa. “La cuarentena voluntaria en verdad fue una oportunidad para poder conectar con nuestra audiencia desde nuestro hogar, innovamos en nuestro show de transmitir lo que estábamos pasando simultáneamente, algo que jamás se había visto con los hosts de un show matutino, cocinando y hasta haciendo ejercicio virtual”, cuenta la conductora mexicana. “Nuestro trabajo es informar, entretener, pero también es dar el ejemplo, y ahora que ya regresé al set, estoy impresionada con el trabajo realizado en Telemundo Center para cuidar de los empleados, desde sanitizar todas las áreas de trabajo, usar guantes y cubrebocas, gel antibacterial, hasta hacer las juntas vía video conferencia. Estoy sorprendida como en tiempos difíciles, los seres humanos nos reinventamos”, comparte. Telemundo, además, ha suspendido tanto el rodaje en Miami de su telenovela 100 días para enamorarnos, como las grabaciones de las ficciones que tenía en activo en México. Cabe mencionar que “el equipo de profesionales médicos de NBCUniversal está en constante comunicación con las autoridades, evaluando regularmente las prácticas más adecuadas y eficientes para proteger la salud de nuestros empleados”, subraya Richard. La cadena sigue monitoreando minuto a minuto la situación y “seguiremos adaptándonos como sea necesario”, concluye su Vicepresidente Ejecutivo de Comunicaciones Corporativas. Advertisement

