¡Telemundo hace sorprendente anuncio sobre La mesa caliente! La cadena compartió lo qué pasará con el exitoso programa en estos días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las buenas noticias siguen llegando a La mesa caliente. Tras cumplir su primer año de éxito y emisión en pantalla, Telemundo ha dado a conocer una noticia que hará las delicias de los seguidores del show. La cadena acaba de hacer un anuncio con el que da un giro a su parrilla televisiva y promete hacerse con el prime time de los fines de semana. Así es. Este domingo los fieles telespectadores del show conducido por las comunicadoras Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe, ¡también se emitirá, y de qué manera! La mesa caliente La mesa caliente | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Telemundo presenta La mesa caliente sin censura, un espacio reservado para después de La casa de los famosos donde, como su nombre indica, se comentará sin filtro todo lo que está sucediendo en el reality. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La unión de estos dos exitosos programas llega a los hogares este domingo, 2 de abril, arrancando con la casa en vivo a las 7PM/6C, y seguido de este especial de La mesa caliente, a las 10PM/9C. El programa de Telemundo, emitido de lunes a viernes en la sobremesa, sigue recogiendo logros. Hace apenas unas semanas, sus conductoras eran las invitadas especiales del show de NBC, The View, donde fueron reconocidas y aplaudidas por su trabajo. Este domingo, estas 4 damas de la televisión, vienen dispuestas a dar espectáculo y la información más caliente del reality del momento.

