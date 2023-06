Telemundo encerrará a 50 famosos en una lujosa hacienda en su nuevo reality show Los 50 "Los 50 representa una propuesta innovadora y atrevida para la audiencia de todas edades", dijo Ronald Day, presidente de Entretenimiento y Estrategia de Contenido de Telemundo, sobre este reality que se estrenará en julio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Telemundo continúa apostando fuerte por los reality shows en su programación estelar. La cadena hispana inició el año con la tercera edición de La casa de los famosos, que tuvo como ganadora a Madison Anderson, actualmente emite la segunda temporada de la competencia culinaria Top Chef VIP, y ahora, en julio, llegará un nuevo programa de telerrealidad. Se trata de Los 50, un formato innovador para toda la familia que, según Telemundo, "será una de las competencias tipo reality más grandes en la historia de la TV hispana de los Estados Unidos". En este nuevo reality 50 famosos vivirán juntos en una lujosa hacienda completamente desconectados del mundo exterior mientras compiten en una serie de impredecibles y atrevidos desafíos eliminatorios. Bajo el mando del excéntrico y misterioso maestro del juego, El León, con la ayuda de su equipo de asistentes que incluye zorros, perros y conejos, los jugadores deberán hacer alianzas y crear estrategias para evitar su eliminación hasta que uno de ellos gane hasta $350.000. León El León, el misterioso maestro del juego | Credit: Telemundo "Como la casa #1 en la transmisión de exitosos reality shows en español, Los 50 representa una propuesta innovadora y atrevida para la audiencia de todas edades", dijo Ronald Day, presidente de Entretenimiento y Estrategia de Contenido de Telemundo, a través de un comunicado. "Este formato único reúne y pone a prueba una cantidad sin precedentes de 50 personalidades. Además, permite que los televidentes se sumerjan a toda la acción y, sobre todo, tengan la oportunidad exclusiva de ganarse una cantidad significativa de dinero al final de la competencia". Los 50 Logo de Los 50, nuevo reality show de Telemundo | Credit: TELEMUNDO La cadena estará anunciando próximamente quiénes serán los 50 famosos que competirán encerrados en una lujosa hacienda en este nuevo reality. Mira el video promocional SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Creado por Banijay Productions Francia, Los 50 es producido por Banijay EndemolShine Boomdog para Telemundo, bajo la producción ejecutiva de Francisco 'Cisco' Suarez, vicepresidente ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo, junto a Michela Giorelli, vicepresidenta de Programación de Realities, además de Pancho Calvo y María José Barraza como productores ejecutivos.

