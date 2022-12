Telemundo destapa a los primeros 3 famosos confirmados para La casa de los famosos 3 La lista de famosos que estarán participando en la tercera temporada del exitoso reality show de Telemundo comienza a tomar forma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos Paty Navidad; Jimena Gállego y Héctor Sandarti, conductores de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO La tercera temporada de La casa de los famosos abrirá sus puertas en vivo el martes, 17 de enero a las 7 p. m., hora del Este, a un nuevo grupo de celebridades que vivirán bajo el mismo techo en total aislamiento mientras sus pasos son vigilados las 24 horas del día, los siete días de la semana por decenas de cámaras y micrófonos. A poco más de un mes para su estreno, la cadena hispana comenzó a destapar los nombres de los famosos que conforman la lista de participantes de la nueva temporada del exitoso reality show que conducen el guatemalteco Héctor Sandarti y la mexicana Jimena Gállego. La casa de los famosos Credit: TELEMUNDO Concretamente, fueron tres las personalidades confirmadas ya por Telemundo para participar en La casa de los famosos 3. "Paty Navidad, Aylín Mujica y Arturo Carmona aceptaron vivir bajo el mismo techo en total aislamiento en la tan esperada nueva temporada donde se espera puro drama y sorpresas en su versión lineal y el acceso exclusivo 24/7 por LaCasadelosFamosos.com", anunció la cadena a través de un comunicado. "Muchas más personalidades formarán parte de la casa más famosa de la TV hispana, que por primera vez concederá la entrada a un hombre y una mujer del público para competir por el gran premio en efectivo durante el encerramiento colectivo". Paty Navidad Paty Navidad | Credit: TELEMUNDO Arturo Carmona Arturo Carmona | Credit: TELEMUNDO Aylín Mujica Aylín Mujica | Credit: TELEMUNDO Paty Navidad La actriz mexicana, quien ha participado en exitosos melodramas de TelevisaUnivision como Cañaveral de pasiones, La fea más bella y Por ella soy Eva, ha estado en los últimos años en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones sobre la pandemia del coronavirus. Paty Navidad Paty Navidad | Credit: TELEMUNDO Hace tan solo unas semanas, Navidad declaró entre lágrimas en el programa ¡Siéntese quien pueda!, que UniMas transmite a las 7 p. m., hora del Este, que soñaba con regresar a la televisión y que el público le diera una nueva oportunidad. "Sueño con regresar nuevamente, con tener este contacto cercano con el público, que me den nuevamente la oportunidad de conquistar su corazón… Volver a estar en el lugar que un día me dieron la oportunidad y que no sé qué pasó, pero ya estoy de vuelta mejor que antes y con todas las ganas de volver a conquistar su corazón". Parece que esa oportunidad que tanto anhelaba por fin llegó. Arturo Carmona El actor mexicano es conocido por sus participaciones en telenovelas de TelevisaUnivision como Cuidado con el ángel, Mar de amor, Enamorándome de Ramón y Ringo, entre otras. Arturo Carmona Arturo Carmona | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aylín Mujica La actriz cubana ha destacado como villana de exitosas producciones de Telemundo como Marina, Sin senos no hay paraíso y Corazón valiente. Aylín Mujica Aylín Mujica | Credit: TELEMUNDO Mujica participó recientemente en el reality show Secretos de villanas, que se puede ver actualmente a través de la plataforma Canela TV.

