Telemundo destapa a los 16 famosos que competirán en Top Chef VIP 16 celebridades pondrán a prueba sus habilidades y destrezas en la cocina en el nuevo show de la cadena hispana que se estrenará el 9 de agosto en sustitución de La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Inicia la cuenta atrás para conocer al ganador o la ganadora de La casa de los famosos 2. La segunda temporada del exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego llegará a su gran final el lunes 8 de agosto a las 7 p. m., hora del Este. Ese día, uno de los participantes que todavía luchan por una plaza en la gran final –Laura Bozzo, Daniella Navarro, Toni Costa, Ivonne Montero, Juan Vidal, Nacho Casano, Natalia Alcocer y Salvador Zerboni– se hará con la victoria y el preciado premio de $200.000.00. Los famosos, sin embargo, continuarán dando de qué hablar en el prime time de Telemundo una vez que finalice La casa de los famosos. 16 nuevas celebridades aterrizarán el martes 9 de agosto en la cadena hispana para competir entre sí en una competencia culinaria en la que solo uno de ellos será nombrado 'El mejor chef'. Lo harán en Top Chef Vip, el nuevo programa estelar de Telemundo que pondrá a prueba las habilidades y destrezas de los famosos en la cocina. Top Chef VIP Credit: Telemundo "16 famosos aceptaron el reto. La competencia de cocina más exigente de la televisión. Con una mezcla de creatividad, sazón y mucho drama, ante tres exigentes jueces para ganar un premio de $100.000 y el codiciado título de Top Chef VIP", anunció recientemente la cadena. ¿Quiénes son los famosos que competirán en Top Chef VIP? Entre los concursantes se encuentran queridos rostros de las telenovelas como Marlene Favela, Mauricio Islas, Scarlet Ortiz, Horacio Pancheri, Ferdinando Valencia, Héctor Suárez Gomís, Lambda García, Rodrigo Vidal y Gregorio Pernía, quien ganó el año pasado Así se baila. Marlene Favela Marlene Favela, concursante de Top Chef VIP | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero también veremos a cantantes como Aída Cuevas, Luis Coronel, Cristina Eustace, Graciela Beltrán y Jennifer Peña, influencers como 'Chiky Bombom' o la exMiss Universo Zuleyka Rivera. Eustace Cristina Eustace y Luis Coronel, concursantes de Top Chef VIP | Credit: Telemundo Lista de famosos -Marlene Favela Marlene Favela Marlene Favela | Credit: Telemundo -Mauricio Islas Mauricio Islas Mauricio Islas | Credit: TELEMUNDO -Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz | Credit: Telemundo -Horacio Pancheri Horacio Pancheri Horacio Pancheri | Credit: Telemundo -Gregorio Pernía Gregorio Pernía Gregorio Pernía | Credit: TELEMUNDO -Héctor Suárez Gomís Héctor Suárez Gomís Héctor Suárez Gomís | Credit: TELEMUNDO -Ferdinando Valencia Ferdinando Valencia Ferdinando Valencia | Credit: TELEMUNDO -Lambda García La casa de los famosos Lambda García | Credit: TELEMUNDO -Rodrigo Vidal Rodrigo Vidal Rodrigo Vidal | Credit: TELEMUNDO -Aída Cuevas Aída Cuevas Aída Cuevas | Credit: TELEMUNDO -Luis Coronel Luis Coronel Luis Coronel | Credit: TELEMUNDO -Cristina Eustace Cristina Eustace Cristina Eustace | Credit: TELEMUNDO -Graciela Beltrán Graciela Beltrán Graciela Beltrán | Credit: TELEMUNDO -Jennifer Peña Jennifer Peña Jennifer Peña | Credit: TELEMUNDO -Chiky Bombom Chiky Bombom Chiky Bombom | Credit: TELEMUNDO -Zuleyka Rivera Zuleyka Rivera Zuleyka Rivera | Credit: TELEMUNDO Un menú, como pueden ver, de lo más variado y apetecible. ¿Te lo vas a perder?

