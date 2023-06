Telemundo confirma a los primeros 6 famosos que participarán en su nuevo reality show, Los 50 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Los 50 Credit: Telemundo (x2) Tras Top Chef VIP, llegará al prime time de Telemundo Los 50, un ambicioso y novedoso reality show en el que 50 famosos deberán comer y dormir con el enemigo en una lujosa hacienda donde se enfrentarán a despiadados desafíos eliminatorios dirigidos por el maquiavélico León, que estará acompañado de zorros, perros y conejos. Los primeros 6 famosos que aceptaron el reto ya fueron destapados y entre ellos hay 3 exconcursantes de La casa de los famosos. Empezar galería Con fecha de estreno Los 50 Credit: TELEMUNDO El reality show más ambicioso de la televisión hispana, Los 50, ya tiene fecha de estreno. Este novedoso formato en el que 50 famosos vivirán desconectados del mundo mientras se enfrentan a despiadados desafíos se apoderará del prime time de Telemundo a partir del martes 18 de julio a las 7 p. m., hora del Este. Ellos son sus primeros 6 concursantes confirmados: 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Manelyk González Manelyk González Credit: TELEMUNDO La influencer mexicana, quien supera los 15 millones de seguidores en Instagram, participó en la primera temporada del exitoso reality show La casa de los famosos, donde se convirtió en la segunda finalista. Recientemente fue panelista en la edición dominical de la tercera temporada de La casa de los famosos. 2 de 9 Ver Todo Thali García Thali García Credit: Telemundo La actriz mexicana ha participado en exitosas telenovelas de Telemundo como Silvana sin lana. Desde hace varios años forma parte del elenco de la exitosa superserie El señor de los cielos, donde interpreta a Berenice Ahumada. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Salvador Zerboni Salvador Zerboni Credit: TELEMUNDO El actor mexicano se quedó el año pasado a las puertas de convertirse en el ganador de la segunda temporada del exitoso reality show La casa de los famosos. 4 de 9 Ver Todo Lorenzo Méndez Lorenzo Méndez Credit: TELEMUNDO El cantante y compositor del género regional mexicano fue integrante de la Original Banda El Limón. En 2021 participó en la competencia de baile de Telemundo Así se baila. 5 de 9 Ver Todo Juan Vidal Juan Vidal Credit: TELEMUNDO El actor dominicano ha participado en exitosas telenovelas como Soltero con hijas y Mi marido tiene familia. El año pasado aceptó el reto de convivir en La casa de los famosos, donde inició un romance con Niurka Marcos que no prosperó. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Isabella Sierra Isabella Sierra Credit: TELEMUNDO La joven actriz colombiana se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa superserie de Telemundo La reina del sur, donde interpretó a la hija de Kate del Castillo. 7 de 9 Ver Todo Más sobre Los 50 Los 50 Credit: TELEMUNDO Los 50, según cuenta Telemundo, "es un reality con un formato innovador para toda la familia que le abre las puertas a 50 personalidades de renombre que vivirán juntas en una lujosa hacienda completamente desconectadas del mundo exterior mientras compiten en una serie de impredecibles y atrevidos desafíos eliminatorios. Bajo el mando del excéntrico y maquiavélico maestro del juego, El León, con la ayuda de su equipo de asistentes que incluye zorros, perros y conejos, los jugadores deberán hacer alianzas y crear estrategias para evitar su eliminación hasta que uno de ellos gane hasta $350.000. Además, la audiencia tendrá la oportunidad exclusiva de ser parte de la acción y ganar una cantidad significativa de dinero al final de la competencia". 8 de 9 Ver Todo Primeros famosos confirmados para el reality de Telemundo Los 50 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

