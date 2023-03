Telemundo completa la lista de concursantes de Top Chef VIP 2 y revela su fecha de estreno Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gaby Spanic Credit: TELEMUNDO (x3) La competencia culinaria de Telemundo que conduce Carmen Villalobos abrirá sus puertas a 20 personalidades en una nueva temporada que inicia el martes 25 de abril a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo. Conoce aquí la lista completa de concursantes. Empezar galería Primeros confirmados Top Chef VIP Credit: TELEMUNDO Arturo Peniche, Génesis Suero, Germán Montero, Helen Ochoa, Jesús Moré, Johny Lozada, Laura Zapata, Lorena de la Garza, Sara Corrales y Serrath fueron los primeros 10 concursantes anunciados para participar en la segunda temporada de Top Chef VIP. Pero quedaban otros 10 nombres por destaparse. La cadena terminó de completar la lista de participantes este martes. Conoce a las 10 nuevas personalidades que se unen a las ya anunciadas. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Gaby Spanic Gaby Spanic Credit: TELEMUNDO Una de las grandes pasiones de la actriz venezolana es la cocina. La protagonista de exitosas telenovelas como La usurpadora, Prisionera y Tierra de pasiones participó en 2021 en la primera edición de La casa de los famosos, donde conquistó el paladar de sus compañeros con sus deliciosas recetas, mismas que plasmó en un libro. ¿Logrará cautivar también el paladar de los estrictos jueces de Top Chef VIP? 2 de 11 Ver Todo Juan Pablo Gil Juan Pablo Gil Credit: TELEMUNDO El actor mexicano se ha dejado ver en telenovelas de TelevisaUnivision como Mi corazón es tuyo, Como tú no hay 2 y, más recientemente, La herencia: un legado de amor. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Sebas Villalobos Sebas Villalobos Credit: TELEMUNDO El famoso influencer, presentador y actor colombiano cuenta con más de 10 millones de seguidores solo en Instagram. 4 de 11 Ver Todo Regina Orozco Regina Orozco Credit: TELEMUNDO La soprano y actriz mexicana tiene una destacada trayectoria en ópera, teatro, cine y televisión. 5 de 11 Ver Todo Gilberto Gless Gilberto Gless Credit: TELEMUNDO La parodia, No manches, La hora pico y Parodiando son algunos de los programas en los que ha dejado huella el imitador mexicano. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Eduardo Barquín Eduardo Barquin Credit: TELEMUNDO El joven actor y creador de contenido mexicano ha tenido participaciones en telenovelas de TelevisaUnivision como Juntos, el corazón nunca se equivoca. En 2021 concursó en el reality show de supervivencia Survivor México. 7 de 11 Ver Todo Tony Balardi Tony Balardi Credit: TELEMUNDO El reconocido imitador participó en 2021 en Masterchef Celebrity México, por lo que ya tiene experiencia en este tipo de competencias culinarias. 8 de 11 Ver Todo Alana Lliteras Alana Literas Credit: TELEMUNDO Amante de la cocina desde niña, Alana se convirtió con 12 años en la ganadora de la primera edición de la competencia culinaria Masterchef Junior realizada en México. ¿Logrará hacerse esta vez con el codiciado título de Top Chef VIP? 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jose Gumbs Jose Gumbs Credit: TELEMUNDO El exjugador de fútbol de la NFL fue concursante de la tercera temporada de Exatlón Estados Unidos. 10 de 11 Ver Todo Marisol Terrazas Marisol Credit: TELEMUNDO La cantante y compositora saltó a la fama como una de las voces principales del grupo musical Los horóscopos de Durango junto a su hermana Vicky. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

