¡Así combatió Telemundo y sus programas la boda de Francisca en Univision! Este fue el as bajo la lmanga que usó Telemundo para hacer frente al contenido estrella de Univision durante este viernes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este viernes era un día especial no solo para Francisca, sino para toda la cadena para la que trabaja y que celebró su unión en matrimonio. La ceremonia eclesiástica de la conductora con su esposo Francesco Zampogna y posterior fiesta fue uno de los contenidos estrella de los principales programas del canal. Desde Despierta América, principalmente, hasta Primer impacto, se cubrieron los preparativos, los invitados y los detalles más destacados de la que se ha convertido en una de las bodas más esperadas del año. La pregunta del millón es: ¿qué hizo Univision para afrontar un evento tan importante en cuanto a contenido televisivo? Pues la cadena no se quedó atrás y sacó su mejor as bajo la manga para sorprender y atraer a su público. Despierta América hoy Día Credit: Instagram Despierta América; Instagram hoy Día Desde sus programas principales, como son Hoy día, La mesa caliente e incluso Al rojo vivo, una de las temáticas clave fue La casa de los famosos y todo lo referente a sus participantes, ya en México, pero los unos separados de otros, ya que no se pueden ver hasta su entrada en el reality. Además de mostrar las entrevistas, algunas de lo más picantes, otras de lo más emotivas, cada programa de la cadena mandó a uno de sus integrantes para entrar antes que los famosos a la casa y ver cómo es el lugar donde vivirán por varios meses. Desde la Chiquibaby y Jorge Bernal, hasta Rodner Figueroa, Génesis Suero y Christian Carabias, entre otros talentos de Telemundo. Influencers, reporteros y presentadores fueron los primeros en ocupar este hogar televisivo y vivir en primera persona lo que es participar en un show de telerrealidad. Acudieron con sus maletas para invadir el espacio que se abrirá para sus verdaderos inquilinos el próximo martes 10 de mayo y que se emitirá en abierto para todo el público. Telemundo, además, ocupó una parte importante de sus contenidos en el Día de la Madre con sorpresas, anécdotas y momentos inolvidables de algunas de las mujeres más famosas con sus respectivas madres e hijos. Este fue el caso de Jessica Carrillo, quien recibió la entrañable visita de su esposo e hijo, o de Myrka Dellanos, quien no cabía en sí de gozo al compartir momentos especiales de su maternidad. Cada una desde su posición, tanto Telemundo como Univision emplearon todas sus armas para seguir brindando a su audiencia el mejor contenido de actualidad y calidad.

