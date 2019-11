Telemundo ya tiene reemplazo para Caso cerrado La cadena anunció el estreno de un nuevo programa para cubrir el horario que antes de Exatlón ocupaba la edición estelar del espacio que presenta Ana María Polo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En octubre de este año Ana María Polo sorprendía a muchos al anunciar su ‘retiro' de la televisión tras casi dos décadas al frente del exitoso programa Caso cerrado (Telemundo). "Este es mi último año en televisión", aseguraba la abogada en entrevista a la agencia The Associated Press. "Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también". Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Si bien el programa se mantendrá como parte de la programación de la cadena de habla hispana en 2019 con reposiciones de sus casos más sonados, parece que desaparecerá definitivamente su edición estelar, espacio que antes de la llegada de Exatlón se transmitía a las 7 p.m., hora del Este, debido a que la reconocida doctora en leyes ya no grabará nuevos casos. ¿Pero que emitirá a partir de enero Telemundo en el horario de Caso cerrado edición estelar hasta que se estrene la nueva temporada de su exitoso reality de competencias deportivas? La cadena apostará por The Wall, un novedoso programa de concursos que marca el regreso a la televisión de habla hispana del presentador mexicano Marco Antonio Regil. A 8 meses de su salida de Un nuevo día, el orador motivacional se pone al frente de este espacio que se estrenará el 1 de enero a las 7 p.m., hora del Este, y que busca reunir a toda la familia frente al televisor. "Reúnete con tu familia y prepárate a reír, jugar, gritar, rezar, saltar, suplicar, llorar y celebrar. Vive en familia la experiencia más emocionante y millonaria de nuestra televisión", comparte Regil en uno de los videos promocionales que emite la cadena de habla hispana sobre el programa. En cada emisión de lunes a viernes, se presentarán parejas de concursantes, ya sea un matrimonio, hermanos, primos o amigos, enfrentándose a un enorme muro, donde tendrán la posibilidad de ganar increíbles cantidades de dinero y lograr hacer sus sueños realidad. Solo su conocimiento, buenas decisiones y la suerte son los factores necesarios para poder triunfar. Advertisement

