Telemundo anuncia a las 3 nuevas conductoras que acompañarán a Adamari López en Hoy Día El programa matutino de Telemundo inicia el lunes 5 de diciembre una nueva etapa con 3 nuevas conductoras que se unirán a la presentadora puertorriqueña. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López, conductora de Hoy Día (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Tras un parón de varias semanas debido a la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, Hoy Día regresa el próximo lunes 5 de diciembre a las mañanas de Telemundo. El show matutino de la cadena de habla hispana inicia una nueva etapa con un formato diario en el que habrá "mucha más variedad y entretenimiento, además de las noticias del día". "Bajo el nuevo formato, Hoy Día tendrá más énfasis en entretenimiento y diversión, pero sin dejar a un lado la importancia de las noticias para comenzar el día bien informado. El contenido abordará temas positivos e inspiradores, además de segmentos útiles para la comunidad que resaltarán todo aquello que ayude a vivir una vida mejor. El programa continuará conectando a los televidentes con sus estrellas favoritas, cubrirá lo último en noticias de entretenimiento y ofrecerá segmentos de cocina con chefs invitados para disfrutar la diversidad de la gastronomía latina, entre mucho más", explicó Telemundo a través de un comunicado de prensa. hoy día Credit: TELEMUNDO Como ya se había avanzado, Adamari López será la única conductora de la anterior etapa del programa que retomará las riendas de la conducción del espacio mañanero. Adamari López Adamari López | Credit: TELEMUNDO Sin 'Chiquibaby', Quique Usales y compañía, el programa de 3 horas en vivo le dará la bienvenida a nuevos presentadores que junto con la conductora puertorriqueña, quien solo en Instagram supera los 8 millones de seguidores, "ofrecerán un formato fresco y entretenido para arrancar el día". Pero, ¿quiénes son las nuevas conductoras de Hoy Día? Penélope Menchaca La presentadora de televisión mexicana regresa a la pantalla de Telemundo, donde condujo hace varios años con gran éxito el famoso programa 12 Corazones. Durante su exitosa carrera, ha conducido múltiples programas, entre ellos Venga la alegría y El poder del amor, entre otros. Es oficial, a partir de este lunes 5 de diciembre nos vemos en Hoy Día — Penélope Menchaca Penélope Menchaca Penélope Menchaca | Credit: TELEMUNDO Andrea Meza Meza se unió a Telemundo como corresponsal de entretenimiento después de culminar su reinado como la 69ª Miss Universe. Desde su llegada a la cadena, ha colaborado en varios especiales en vivo incluyendo los Premios Billboard de la Música Latina, el Macy's Thanksgiving Day Parade, y su más reciente rol como presentadora en el programa de las tardes, En casa con Telemundo. Estoy superlista y emocionada de arrancar el día junto a ustedes. Nos vemos el lunes — Andrea Meza Andrea Meza Andrea Meza | Credit: TELEMUNDO Lisette 'Chiky Bombom' Eduardo El cuarteto de presentadoras femeninas lo completa la popular influencer conocida por sus famosas frases 'buenas, buenas' y 'rica, sabrosa y deliciosa', quien participó este año en la primera edición de Top Chef VIP. Ya es oficial. Gloria a Dios, a Aquos Entertainment, a ustedes mi familia cibernética y a todo el que pudo hacer esto posible. A partir del lunes 5 de diciembre estaré en Hoy Día. Recuerda y nunca olvides que no te puedes desesperar, la vida tiene un plan, el universo tiene un orden, papá Dios y el futuro ya sabe con quién y a qué hora, cómo y dónde — Chiky bombom Chiky Bombom Chiky Bombom | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuestro compromiso es siempre servir a nuestras audiencias con el contenido que anhelan, ahora con un formato más entretenido y dinámico para comenzar sus mañanas, sin dejar atrás los titulares noticiosos del día", comentó Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo. "Nos complace contar con este gran conjunto de personalidades que inyectarán una dosis de energía y vigor a las mañanas de nuestros televidentes de costa a costa".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Telemundo anuncia a las 3 nuevas conductoras que acompañarán a Adamari López en Hoy Día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.