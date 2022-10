Telemundo anuncia importante novedad sobre La casa de los famosos 3 y avanza en qué mes se estrenará La cadena hispana ya se encuentra preparando la tercera temporada de su exitoso reality show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace tan solo dos meses que La casa de los famosos cerró sus puertas tras una polémica edición que batió récords de audiencia en el prime time de la televisión hispana y de la que salió ganadora la actriz mexicana Ivonne Montero; Telemundo, sin embargo, ya está preparando la que será la tercera temporada del exitoso formato que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. Una temporada que llegará con importantes novedades, entre ellas la que anunció este jueves su conductora a través de las redes sociales y que promete revolucionar el concurso. Y es que no todos los participantes que aceptarán el reto de vivir bajo el mismo techo aislados del mundo exterior mientras sus pasos son vigilados en todo momento por cámaras y micrófonos repartidos por todas las estancias de la casa ¡serán en esta ocasión celebridades! La casa de los famosos Credit: Telemundo Importante novedad "Para la tercera temporada de La casa de los famosos queremos dar la oportunidad a nuestro público de participar como un habitante más dentro de la casa junto con nuestros famosos", anunció Gállego por medio de un video que compartió desde su perfil de Instagram. "Solo tienes que subir un video de 1 a 3 minutos convenciéndonos de por qué serías el candidato o la candidata perfecta para ingresar a nuestra casa, ¿qué esperas?", agregó. ¿Cuándo se estrena? Además de anunciar esta importante novedad que llevará a una persona anónima a concursar en el reality show junto al nuevo grupo de famosos, Jimena avanzó el mes de su estreno. Jimena Gállego Jimena Gállego, conductora de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO Sin revelar el día exacto, la presentadora dio a conocer que la nueva temporada de La casa de los famosos llegará a principios de año, concretamente "este enero". La casa más famosa de la televisión hispana volverá a abrir así sus puertas en enero, justo cuando se cumplirá medio año del final de la anterior temporada que tanto dio de qué hablar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quiénes participarán? La cadena hispana ya se encuentra trabajando en el casting de la nueva temporada y, aunque son muchos los nombres que suenan para participar, ninguno ha sido confirmado. Estos son algunos de los famosos más pedidos por el público para entrar a la casa.

