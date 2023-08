Telemundo anuncia a su nuevo talento de noticias ¡y el nuevo proyecto de Quique Usales! Una excolaboradora de Hoy Día y un joven periodista de Arizona confirmados como los nuevos anfitriones de Noticias Telemundo Mediodía, ¡tenemos los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir quique usales Credit: Cortesía: Telemundo Los movimientos que Telemundo comenzó a hacer en noviembre pasado no cesan. Este miércoles la cadena con sede en Miami reveló los rostros de los destacados periodistas que a partir del 21 de agosto conducirán el programa Noticias Telemundo Mediodía, ¡y ambos provienen de la misma cadena! Se trata de Nicole Suárez y Octavio Pulido quienes de lunes a viernes a las 12:30 pm cubrirán noticias, espectáculos, deportes y más. "Nicole y Octavio son dos periodistas muy talentosos que tienen una fuerte conexión con nuestra audiencia y una profunda pasión por informar sobre las historias que impactan a la comunidad latina", afirmó Patsy Loris, vicepresidenta ejecutiva de Noticias Telemundo por medio de un comunicado obtenido por People en Español. El noticiero también contará con el segmento de entretenimiento Pase VIP que correrá a cargo del argentino Quique Usales, a quien recordamos por su trabajo reciente en Hoy Día al lado de Adamari López y quien ha triunfado en la cadena con sus divertidas entrevistas. Esta será una especia de reunión de talentos, pues Nicole Suárez fue presentadora del del mencionado programa matutino, así como colaboradora de Al Rojo Vivo. Octavio Pulido y nicole Suárez Credit: Cortesía Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Pulido —quien al igual que su nueva compañera ha sido acreedor al premio Emmy, en su caso en tres ocasiones— proviene de Telemundo Arizona, estación a la que se unió en 2016 después de laborar en Univision Arizona y el diario San Diego Union-Tribune. ¡Felicidades al flamante equipo!

