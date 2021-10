Telemundo anuncia cambios en su programación del prime time dominical La competencia de baile de Telemundo, Así se baila, tendrá desde este domingo nuevo horario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari Lopez, Christian de la Fuente y Mariana Seoane, jueces de Así se baila | Credit: Juan Felipe Rangel/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images El baile de horarios en el prime time dominical de la televisión hispana no cesa. Si hace unos días era Univision la que recortaba media hora la duración de su programa de telerrealidad estrella, Nuestra Belleza Latina, ahora ha sido Telemundo la que ha decidido mover ficha. La cadena hispana experimentará a partir de este domingo 31 de octubre un importante cambio en su programación del prime time que afecta directamente a Así se baila, la competencia de baile que tiene como jueza estrella a la carismática conductora puertorriqueña Adamari López. El show que conduce la presentadora mexicana Jacky Bracamontes retrasará desde esta semana su hora de inicio, de modo que en vez de empezar a las 8 p. m. lo hará a las 9 p. m. "Atención: Así se baila estrena nuevo horario. Ahora nuestra cita será los domingos a las 9PM/8C. Sigue disfrutando programas llenos de talento, risas y muchas sorpresas preparadas especialmente para ti. Te esperamos", se anunció a través de las redes sociales. Así se baila Credit: TELEMUNDO "Ahora tenemos que esperar una hora más para verlo, ¿y qué veremos de 7 a 9?", no tardaron en preguntarse muchos televidentes en el ciberespacio tras ver el anuncio. Curiosamente, este cambio de horario llega justo la semana en que la cadena rival, Univision, también iniciará su programa de telerrealidad a esa hora debido a la retransmisión de un partido de fútbol, aunque en este caso NBL sí planea volver a su horario habitual la siguiente gala. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos espacios televisivos volverán a protagonizar así este domingo un nuevo duelo por la audiencia luego del que vivieron la semana pasada, que se saldó con la victoria de NBL. Adamari López Adamari López (Así se baila); Alejandra Espinoza (Nuestra belleza latina) | Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Jason Koerner/Getty Images for Univision Mientras que el show que conduce Alejandra Espinoza promedió 1,227,000 televidentes (P2+), la competencia de baile de Telemundo no llegó a sobrepasar el millón (P2+). Domingo, 24 de octubre 1.NBL: 1,227,000 (P2+) 2.Así se baila: 949 mil (P2+) Datos de las audiencias: Nielsen NPM

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Telemundo anuncia cambios en su programación del prime time dominical

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.