Telemundo anuncia a su equipo directivo de Noticias ¡Conócelos! Noticias Telemundo anunció hoy el nombramiento de su equipo directivo de noticias bajo el mando de la nueva jefa de la división de noticias, Patsy Loris. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Telemundo hizo importantes anuncios sobre su equipo. La veterana ejecutiva de noticias Gabriela Tristán se une a Noticias Telemundo como vicepresidenta sénior de Noticias Además, Gemma García fue ascendida a vicepresidenta sénior de Noticias Digitales y Vanessa Pombo fue elevada a vicepresidenta sénior de Operaciones de Negocios de Noticias. El nuevo equipo directivo de noticias de la cadena estará bajo el mando de la nueva jefa de la división de noticias, Patsy Loris. "Este es un momento de importancia crítica para la comunidad hispana, dado que el país sigue amordazado por una pandemia y se dirige a lo que serán unas elecciones de mitad de período que serán seguidas muy de cerca", dijo Loris. "Me siento muy emocionada de que hayamos armado un equipo de primer nivel con líderes de noticias experimentados que se asegurarán de que Noticias Telemundo siga manteniendo informados a los latinos con noticias rigurosamente reportadas y narrativas innovadoras en todas las plataformas". Gabriela Tristán es una ejecutiva con 29 años de experiencia y más de 15 liderando equipos de noticias. Ella supervisará las unidades editoriales y de producción de programas de noticias, incluyendo el noticiero insignia Noticias Telemundo y el programa matutino hoyDía. Antes de unirse a Telemundo, fue vicepresidenta y directora de producción de noticias en Univision, donde supervisó la producción y transmisión diaria de todos los noticieros de la cadena. Formó parte del equipo que lanzó el programa de asuntos públicos Al Punto con Jorge Ramos, de Univision, y desarrolló el formato de Edición Digital, el primer noticiero nacional en transmitirse simultáneamente en televisión abierta y por streaming en Facebook Live. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Noticias Telemundo equipo Gabriela Tristan, Gemma García y Vanessa Pombo | Credit: cortesía de Telemundo Por su parte, Gemma García es la nueva vicepresidente senior de Noticias Digitales. Desde unirse a la cadena en el 2016, se ha desempeñado como productora ejecutiva de Noticias Telemundo. En televisión española TVE, García ocupó cargos como corresponsal jefe en Nueva York, Italia y el Vaticano, y Marruecos; y como subdirectora del departamento de noticias de TVE, entre otras funciones. Vanessa Pombo ha sido ascendida a vicepresidenta sénior de Operaciones de Negocios de Noticias. Pombo dirigirá las operaciones y la asignación de recursos de la división de noticias, siendo responsable de las finanzas, los recursos humanos, el área legal y las ventas. Antes de incorporarse a Telemundo, Pombo fue vicepresidenta en Univision Studios, donde gestionó producciones de entretenimiento y realities. patsy Loris Patsy Loris | Credit: Cortesía de Telemundo Tristán, García y Pombo reportarán a Patsy Loris, vicepresidenta ejecutiva de Noticias que fue nombrada directora de Noticias Telemundo en noviembre. Loris reemplazó a Luis Fernández, que se jubiló a finales de 2021, y asumió el cargo como máxima ejecutiva el 1 de enero. Loris dirigió la cobertura de Noticias Telemundo de las históricas elecciones presidenciales de 2020, incluyendo la toma de posesión presidencial y el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los EE.UU. El año pasado, encabezó el desarrollo y lanzamiento del programa matutino de la cadena, hoyDía, con un formato centrado en las noticias. Loris también ha supervisado la programación informativa especial, incluyendo una serie de especiales de noticias en vivo en horario estelar sobre la pandemia del coronavirus.

