Telemundo no se olvida de Alejandra Espinoza durante el anuncio de la participación de su hermano en Exatlón La cadena de habla hispana optó por no mencionar el nombre de la carismática conductora de Univision, pero tampoco quiso ocultar el vínculo familiar que existe entre ambos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza "El nivel de emoción que siento en estos momentos no lo puedo ni explicar. El próximo año será un gran año. Estoy bien orgullosa de ti Ángel, vamos por una rayita más al tigre. Lo soñaste y te preparaste, ahora a disfrutar y ejecutar". Así reaccionaba esta semana Alejandra Espinoza a través de las redes sociales al anuncio de la participación de su hermano Miguel Ángel en la nueva temporada de Exatlón Estados Unidos, que se estrenará el 11 de enero por Telemundo. El modelo y entrenador personal de 27 años será uno de los 24 atletas que llegarán el próximo año a las arenas de Exatlón Estados Unidos para enfrentar el reto más grande de sus vidas, convirtiéndose así en uno de los grandes atractivos de la nueva temporada de la competencia deportiva más feroz del planeta dado su vínculo con la popular conductora mexicana. Aunque evitó mencionar el nombre de Alejandra en el anuncio de su participación por obvias razones –la presentadora y actriz forma parte de las filas de la competencia–, Telemundo no ha querido esconder el vínculo familiar que existe entre el atleta y el talento de Univision. "Su hermana mayor es una reconocida personalidad de la televisión", dijo sin dar más detalles. Exatlón Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así presentó la cadena hispana a Miguel Ángel en el comunicado que envió a la prensa: "Miguel Angel Espinoza es un modelo de 27 años de San Diego, California que nació en Tijuana, México. También es entrenador personal y juega fútbol semanalmente en una liga de San Diego. El menor de 11 hermanos, Espinoza proviene de una numerosa familia muy unida y su hermana mayor es una reconocida personalidad de la televisión", reza su presentación.

