Conductora de Hoy reacciona a polémica de haberse presentado en estado de ebriedad al programa Entérate de la situación que desató una controversia en el matutino mexicano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 22 de julio de 2022, durante la transmisión en vivo del programa Hoy, Tania Rincón estuvo en una dinámica donde se debía recordar el nombre de diversos galanes de telenovela. Cuando terminó la primera ronda la voz de conductor en off expresó "por ahí dicen que Tania estuvo sople, sople y sople a Yurem" las respuestas. Ante ello, la presentadora respondió "a mí que me esculquen [revisen] yo ni traigo aliento". Su compañera Galilea Montijo intervino y mencionó "un mezcal menos este fin de semana para ti". Rincón bromeó haciendo voz de una persona alcoholizada. Esta situación desató una polémica donde se señalaba que la conductora asistió al programa en estado de ebriedad y continuó hasta este 26 de julio, cuando la involucrada decidió enfrentar la situación. Primero, en la sección de espectáculos de dicha emisión se presentó el video y se comentó al respecto. "Se estaba hablando de broma, es una broma", aclaró Martha Figueroa. Posteriormente, Andrea Escalona explicó que la confusión se dio cuando Galilea Montijo mencionó "un mezcal menos este fin de semana para ti", haciendo referencia al viaje que llevaría a cabo a Oaxaca con motivo de La Guelaguetza 2022. Tras estos pronunciamientos, apareció la también modelo para hablar abiertamente de lo ocurrido. Tania Rincón Tania Rincón | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Saben que, risa y risa, pero al final si me perjudica, pues no estamos acostumbrados de leer toda la nota, entonces si te pones a ver los titulares y ya dicen que llegue en estado de ebriedad. Es grave porque tengo una familia y tengo hijos, no está padre que por un 'click' se ponga en duda mi imagen que me ha costado tantos años", advirtió Rincón."No retomen a lo tonto porque luego leen que ganó 30 millones al mes, me arriesgan mucho a mí y a mi familia". Con esto Tania Rincón y el equipo de Hoy decidieron cerrar el tema de manera definitiva.

