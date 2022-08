Rostros de Univision reaccionan al ingreso de Lourdes Stephen a Telemundo Desde las instalaciones de Telemundo Center en Miami, la periodista y presentadora dominicana anunció este miércoles que copresentará junto a Jessica Carrillo el programa Al rojo vivo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A mediados de julio, Lourdes Stephen anunciaba a través de las redes sociales el fin de su ciclo con Univision: "He decidido cerrar mi ciclo con la gran empresa que por 20 años me dio tantas oportunidades y me refiero a Univision. Tengo el corazón rebozado de agradecimiento por mis compañeros, por quienes han sido mis jefes [y] por los amigos que he forjado durante casi dos décadas. Es importante saber que siempre hay tiempo para crecer y que por aquí, por mis redes sociales, nos mantenemos comunicados tú y yo siempre". Lo que la periodista dominicana no contó en ese momento es que detrás de esta decisión había una importante oportunidad profesional que venía de la mano de la cadena de la competencia: Telemundo. Este miércoles, la conductora de 46 años confirmó para sorpresa de muchos que se une a la cadena hispana propiedad de NBCUniversal como copresentadora del programa Al rojo vivo. "Estoy muy feliz y emocionada en esta nueva etapa de mi carrera. Estoy muy agradecida por la bienvenida en mi nueva casa, Telemundo, ya que me han recibido con los brazos abiertos y abrazos cálidos. Estoy agradecida con Dios por este nuevo empezar que para mí vale muchísimo", dijo Stephen en exclusiva a People en Español tras hacerse público su ingreso a Telemundo. Lluvia de reacciones Como era de esperar, la noticia generó un sinfín de reacciones en las redes sociales, tanto de personas anónimas como de colegas de profesión, entre ellos varios talentos de Univision, empezando por Karla Martínez, quien no dudó en desearle éxitos en esta nueva etapa. "Felicidades Lu. Qué sigas cumpliendo todos tus sueños. Éxito en esta nueva etapa en tu vida. Muchas bendiciones", comentó en su publicación la copresentadora de Despierta América (Univision). Karla Martínez Karla Martínez | Credit: Instagram Karla Martínez El mensaje de Ana Patricia tampoco se hizo esperar. "Tremenda profesional y ser humano que se merece lo mejor siempre. Me encanta verte feliz. Éxitos en esta nueva etapa que estoy segura brillarás como siempre", escribió la conductora de Enamorándonos (UniMas). Ana Patricia Ana Patricia | Credit: Instagram Ana Patricia "Muchas felicidades querida. Me alegro muchísimo", expresó por su parte Borja Voces, corresponsal de Primer impacto (Univision) y copresentador de la última edición de MBQ. Borja Voces Borja Voces | Credit: Instagram Borja Voces SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Stephen se unirá a Jessica Carrillo como copresentadora del programa de las tardes de Telemundo que antes conducía María Celeste Arrarás a partir del lunes 22 de agosto.

