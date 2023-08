Talentos de Univision reaccionan al debut de Carlos Calderón en Hoy Día de Telemundo El presentador mexicano recibió mensajes de felicitación de varios excompañeros de cadena con motivo de su regreso a la televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: Instagram Carlos Calderón Tras 7 meses alejado de la televisión luego de su despido de Univision a principios de año, Carlos Calderón retomó este lunes su carrera como conductor de la mano de Telemundo. El carismático presentador mexicano, quien cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, se unió esta semana al programa matutino de la cadena hispana como conductor invitado. "El público ha sido algo increíble, me han apoyado de una manera que no me esperaba y que hasta la fecha están presentes tanto aquí como en la otra plataforma en la que me desempeñé durante tantos años pidiendo mi regreso y para mí es muy bonito", expresó Calderón frente a las cámaras del espacio mañanero que conducen Daniel Arenas, Penélope Menchaca y compañía. Hoy Día Carlos Calderón en Hoy Día | Credit: Instagram Carlos Calderón "Cuando a mí se me vence este famoso contrato en el que no puedes tener otros trabajos por un periodo de enfriamiento, que le llaman, inmediatamente la gente decía '¿dónde vas a estar?', '¿qué vas a hacer?'. Y el que me hayan dicho 'ven, aquí te abrimos una puerta' pues para mí simplemente refleja muchos años de esfuerzo, de sacrificio…", agregó. Su debut en Hoy Día generó incontables reacciones en las redes sociales. El presentador recibió varios mensajes de felicitación de excompañeros de Univision, entre ellos Raúl de Molina. "En hora buena", comentó en su publicación el conductor de El gordo y la flaca (Univision). Raúl de Molina Raúl de Molina | Credit: Mezcalent "Felicidades", escribió por su parte la periodista y exrostro de Despierta América Maity Interiano, quien copresenta el Noticiero Univision Edición Nocturna junto a León Krauze. Maity Interiano Maity Interiano | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El conductor de Univision, Roberto Hernández, también reaccionó a su regreso. "Éxito hermano", fueron las palabras que le escribió desde su perfil de Instagram. Roberto Hernández Roberto Hernández | Credit: Mezcalent Quienes no reaccionaron a su regreso, al menos no públicamente, fueron sus excolegas de Despierta América, Karla Martínez, Alan Tacher, Francisca y compañía. Despierta América Despierta América | Credit: Mezcalent Hoy Día se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Telemundo.

