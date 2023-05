Talentos y extalentos de Telemundo reaccionan al ver a Chiquibaby como conductora en Despierta América La expresentadora de las mañanas de Telemundo estuvo conduciendo este jueves el programa matutino de Univision junto a Karla Martínez, Alan Tacher, Francisca y compañía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquibaby Chiquibaby en Despierta América | Credit: Instagram Chiquibaby (x2) La expresentadora de Hoy Día (Telemundo) Chiquibaby debutó este jueves como conductora invitada del programa Despierta América (Univision). La también locutora de radio, quien ya se había dejado ver semanas atrás en el estudio del show, tuvo la oportunidad de conducir ayer el espacio mañanero junto a Karla Martínez, Alan Tacher, Francisca y Raúl González. "Hoy estamos en Despierta América. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes todo un buen rato ahí con Despierta América y mis amigos y colegas de este programa que le tengo tanto cariño", expresó el extalento de Telemundo a través de sus historias de Instagram. "Aquí estamos pasándolo supercool, así que acompáñennos", agregó. Chiquibaby Chiquibaby en Despierta América | Credit: Instagram Chiquibaby Chiquibaby Chiquibaby en Despierta América | Credit: Instagram Chiquibaby La presentadora, quien concluyó a finales del año pasado su ciclo en Telemundo, compartió varias imágenes en las redes sociales en las que se muestra en el set del show. "Deja que la vida te sorprenda", escribió junto a las instantáneas. Chiquibaby Chiquibaby en Despierta América | Credit: Instagram Chiquibaby Su publicación se llenó al instante de reacciones de sus seguidores, pero también de colegas del medio, entre ellos Rashel Díaz, con quien condujo en su día el programa matutino de Telemundo. "Te queda muy bien ese set de Despierta América. Naciste para eso y Dios abrirá la puerta necesaria para que sigas cumpliendo tu propósito", comentó la conductora cubana. Chiquibaby Credit: Instagram A lo que Chiquibaby respondió: "Amiga, gracias. Tú sabes que aprendí de las grandes". Aunque ya no son compañeras de cadena, varios talentos de Telemundo también reaccionaron a su publicación. Una de ellas fue la copresentadora de La mesa caliente (Telemundo), Myrka Dellanos. Jessica Carrillo, copresentadora de Al rojo vivo (Telemundo), tampoco se quedó atrás. Chiquibaby Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chiquibaby fue recibida con los brazos abiertos por los conductores de Despierta América. "Nos encanta tenerte en casa", expresó Karla Martínez. "'No hay una sola hoja de un árbol que se mueva o que se caiga sin la voluntad de Dios'. Bendiciones", escribió por su parte Raúl González en su publicación.

