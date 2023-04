Talentos de Telemundo envían emotivos mensajes a Adamari López tras su salida de la cadena Quique Usales, Giselle Blondet, Ana Jurka y más talentos de la cadena hispana dedicaron emotivos mensajes a la conductora tras confirmarse su salida de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Telemundo Quique Usales; Adamari López, Giselle Blondet | Credit: Mezcalent; Alexander Tamargo/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images Telemundo dijo adiós este jueves a uno de los rostros más populares de su pantalla. Tras 11 años formando parte de las filas de la cadena, Adamari López concluyó ayer su ciclo en la compañía estadounidense. Aunque en el comunicado que envió Telemundo se dijo que ambas partes había decidido mutuamente que este era el "momento oportuno" para que ella dejara su rol como presentadora en Hoy Día, lo cierto es que la noticia tomó por sorpresa a la conductora. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar tras hacerse oficial su salida. Fueron contados los talentos de Telemundo que decidieron arropar públicamente a la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje o Amigas y rivales en estos difíciles momentos. Adamari López Adamari López, exconductora de Hoy Día | Credit: Instagram Bendito Closet Uno de los primeros en hacerlo fue su excompañero de Hoy Día y amigo, Quique Usales, quien actualmente forma parte del talento de Noticias Telemundo. "Yo te llevo dentro de mí. Tu generosidad, tu cariño, tu dulzura son infinitas y tu amistad es para toda la vida. Lo mejor está por venir", escribió Usales desde su perfil de Instagram. Un detalle que la presentadora no tardó en agradecer públicamente. "Te quiero mi Quique. Gracias por tantas risas y lindos momentos", comentó en su publicación. Otro de los talentos de Telemundo que tuvo palabras hermosas para Adamari fue Ana Jurka, quien trabaja en Telemundo Deportes tras su salida de En casa con Telemundo. "Querida Adamari, gracias por recibirme con una sonrisa desde el primer día, por tus lindas palabras y tu bella energía. Que Dios siga guiando tu vida", escribió Jurka. Ana Jurka Adamari López y Ana Jurka | Credit: Instagram Ana Jurka La conductora de La mesa caliente (Telemundo), Giselle Blondet, tampoco dudó en abrazar a Adamari. "Te quiero mucho", comentó Blondet en la última publicación de Instagram de la presentadora. Adamari López Credit: Instagram El meteorólogo de Noticias Telemundo y Hoy Día, Carlos A. Robles, también dedicó unas palabras a su ya excompañera de trabajo. "Te queremos mucho. ¡Sigue brillando!", fue el mensaje que publicó desde sus historias de Instagram. Carlos A. Robles Carlos A. Robles y Adamari López bailando en Hoy Día | Credit: Instagram Carlos A. Robles SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quienes no han reaccionado públicamente a lo sucedido son sus compañeros de Hoy Día, Penélope Menchaca, Andrea Meza, Chiki Bombom, Daniel Arenas y Frederik Oldenburg, quienes hasta el momento de la publicación de esta nota no habían compartido nada en sus redes sociales.

