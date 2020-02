Conoce a la nueva integrante de Suelta la sopa tras la salida de Verónica Bastos Exreina de belleza puertorriqueña y presentadora de televisión en México: así es la sustituta de Verónica Bastos en el programa de entretenimiento de Telemundo By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Era el secreto mejor guardado del programa desde que se anunciara hace ya más de una semana la sorpresiva salida de Verónica Bastos y por fin ha sido revelado. Suelta la sopa (Telemundo), el show de entretenimiento que conduce de lunes a viernes a las 3 p.m., hora del Este, Jorge Bernal ya tiene nueva panelista y, aunque no es mexicana, llega directamente desde México. Hablamos de la exreina de belleza puertorriqueña y presentadora de televisión Vanessa Claudio, quien desde hace varios años forma parte de las filas de la televisora mexicana TV Azteca. Image zoom Vanessa Claudio Emocionada y con lágrimas en los ojos, la presentadora compartió el pasado viernes en el matutino Venga la alegría (TV Azteca) la feliz noticia con todos sus seguidores. “Me voy a un nuevo proyecto que me lleva lejos de México, de mi familia por elección, y por eso quería anunciarlo aquí. Me voy a Miami, estaré siendo parte del elenco de Suelta la sopa en Telemundo. Estoy nerviosa, ansiosa”, informó Vanessa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De 37 años y originaria de San Juan, Puerto Rico, Vanessa inició su aventura profesional siendo muy jovencita en diferentes concursos de belleza. Tras estudiar su licenciatura en Ciencias de la Comunicación y formarse en el Centro de Formación y Actualización en Actuación y Comunicación (CEFAT), comenzó su andadura en el mundo de la televisión como reportera en diferentes programas de TV Azteca. De una belleza inigualable, Vanessa condujo recientemente el programa de TV Azteca Este es mi estilo, un reality show que pone el foco de atención en la moda. En su perfil de Instagram la conductora tiene 1,7 millones de seguidores. Con una maleta llena de sueños, este lunes Vanessa estará aterrizando en Estados Unidos para poder incorporarse próximamente al exitoso programa de Telemundo. ¡Mucho éxito Vanessa! Advertisement

Close Share options

Close View image Conoce a la nueva integrante de Suelta la sopa tras la salida de Verónica Bastos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.