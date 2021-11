¡Suelta la sopa! no se olvida de Carolina Sandoval en la celebración de su octavo aniversario al aire El programa de entretenimiento de Telemundo cumple esta semana 8 años al aire. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval Suelta la sopa; Carolina Sandoval | Credit: Instagram Jorge Bernal; Mezcalent ¡Suelta la sopa! (Telemundo) está de celebración. El programa de entretenimiento de Telemundo que conduce Jorge Bernal desde 2013 cumplió esta semana 8 años al aire. A pesar de que el show tiene sus días contados en la pantalla de la cadena –a finales de año saldrá del aire, desde el espacio televisivo no se quiso dejar pasar por alto este aniversario tan especial. "Esta semana cumplimos 8 años al aire, más de 2000 shows al aire en vivo y millones de los mejores televidentes del planeta. Agradecido es poco", compartió su conductor a través de Instagram junto a una foto en la que posa rodeado de globos con sus compañeros. El panelista y director de contenidos del show, el periodista Juan Manuel Cortés, también tuvo palabras de agradecimiento con motivo de esta fecha tan señalada. "Han sido 8 años al aire obteniendo siempre los mejores ratings, teniendo siempre las mejores exclusivas, 8 años de bendiciones, crecimiento, aprendizaje, un sueño hecho realidad… Gracias a todos ustedes que nos ven y que nos han regalado tanto éxito. ¡Gracias!", escribió. Como no hay celebración sin pastel, el programa mandó a hacer uno muy especial con imágenes que recogen diferentes momentos vividos en el show a lo largo de sus 8 años de historia. ¿Pero será que entre esas imágenes había alguna de Carolina Sandoval, alias 'La venenosa', quien fuera una de las panelistas más carismáticas y polémicas de ¡Suelta la sopa! y cuya relación con el programa no terminó en los mejores términos posibles hace poco más de un año? Pastel ¡Suelta la sopa! Credit: Instagram Juan Manuel Cortés A pesar de todo lo sucedido entre ambas partes, el show que produce Carlos Mesber no se olvidó de la ahora empresaria e influencer y como parte fundamental de estos 8 años de vida del programa también fue incluida en el pastel junto al resto de sus excompañeros, tal y como se puede apreciar en el video que compartió Cortés en sus historias de Instagram. Pastel ¡Suelta la sopa! Credit: Instagram Juan Manuel Cortés SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos esperando como cosa buena que partamos este cake, que por cierto tiene muchas fotos de personas que han estado aquí, que han pasado durante estos 8 años aquí en nuestro programa, fotos que nos traen muchos recuerdos, momentos muy especiales. Han sido 8 años de éxito, 8 años que nos dejan muchas enseñanzas", expresó el periodista colombiano.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Suelta la sopa! no se olvida de Carolina Sandoval en la celebración de su octavo aniversario al aire

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.