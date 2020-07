'Lucho' Borrego: "Son cosas complicadas que dan mucho dolor, mucha tristeza" El periodista colombiano respondió así a los cuestionamientos de sus seguidores respecto al tema de la supuesta salida de Carolina Sandoval de Suelta la sopa (Telemundo). Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Silencio total. Un hermetismo absoluto rodea la supuesta salida de Carolina Sandoval del programa Suelta la sopa. Ni la periodista venezolana, que forma parte del show desde 2013, ni la cadena de habla hispana se han pronunciado aún directamente sobre este controversial asunto que no ha dejado de acaparar titulares en los principales medios de comunicación de espectáculos, más allá de las indirectas que haya podido enviar Sandoval a través de sus redes sociales y que, como mínimo, confirman que algo no anda bien entre ambas partes. "Créeme que la única puerta que tengo cerrada es la de la casa para no salir a contagiarnos. Y si eso pasara no sería por mi irresponsabilidad o falta de empatía", respondía Sandoval a una seguidora que comentaba que ‘cuando una puerta se cierra mil más se abren’. Sus compañeros de trabajo tampoco han querido pronunciarse sobre este polémico tema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luis Alfonso Borrego, quien forma parte desde hace varios años del equipo de panelistas de Suelta la sopa, fue cuestionado sobre lo sucedido con Carolina en una reciente transmisión en vivo que realizó a través de su perfil de Instagram. Si bien debido a la lluvia de preguntas que recibió sobre el tema le fue imposible evitar tocar el asunto, el comunicador social lo hizo muy por encima y de una manera muy cautelosa. Image zoom Carolina Sandoval y Luis Alfonso Borrego Mezcalent "No voy a contestar eso, entiendan un poquito, son cosas complicadas que dan mucho dolor, mucha tristeza y no voy a contestar de eso y espero que lo entiendan", se limitó a responder ‘Lucho’ tras ser preguntado sobre qué opinaba de las personas que hablan mal de su trabajo. Discretamente y de pasada, Borrego reconoció que extraña ‘mucho’ a Sandoval, quien apareció por última vez en el programa de entretenimiento el pasado martes 21 de julio. "Te voy a contestar esto a medias porque no puedo hablar más de eso, pero sí mucho, mucho la extraño", contestó ‘Lucho’ a otra seguidora que se interesaba por el tema.

Close Share options

Close View image 'Lucho' Borrego: "Son cosas complicadas que dan mucho dolor, mucha tristeza"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.